Lombardia: Federmanager premia dieci migliori giovani manager

Milano, 1 mar. (Labitalia) - Si chiude a Milano il tour del Premio Giovane Manager 2018, il contest lanciato dal Gruppo Giovani di Federmanager che punta a scoprire e valorizzare le eccellenze professionali under 43. Dopo aver toccato Roma, Firenze e Bologna, il Premio si ferma a Milano per individuare i dieci manager che hanno superato la selezione tra centinaia di candidati dell’area lombarda. Con i premiati di oggi, si compone così la squadra dei 40 giovani talentuosi che si sfideranno alla finale nazionale del Premio per il titolo di miglior giovane manager d’Italia, in programma il prossimo 12 aprile a Torino allo Juventus Stadium.

Ecco i nomi dei 10 premiati della Lombardia: Francesco Assante - Tenova Spa, Head of Project Management divisione Melt Shops, Silvia Battigelli - K-Digital, Partner, Sara Cattaneo Abb Spa Procurement & Logistic Processes Leader, Andrea Cignoli Techint Spa, Commercial Manager, International Area, Michele Dattoli - Abb Spa, Hub Controller Southern Europe, Antonio Ieraci - Enexio Italy General Manager, Alessandra Longoni - Finchimica Spa, Business and Products Development Director, Paolo Nibioli Macdermid Performance Solutions italiana Srl Director of Manufacturing Europe, Federica Placidi Saipem Contracting nigerian ltd. Procurement and Post Order Manager, Giancarlo Zanoli Humanitas Spa, direttore generale Area Milano.

L’iniziativa del Premio Federmanager è alla sua seconda edizione ed è realizzata in collaborazione con Hays Italia, primaria società di executive search, che offre supporto nelle fasi di selezione dei professionisti d’azienda. La procedura di selezione - eseguita sulla base delle informazioni pubbliche dei candidati e le segnalazioni ricevute da tutti gli iscritti a Federmanager - è stata condotta dalla Commissione di valutazione del Premio sull’intera popolazione dei giovani manager regolarmente iscritti all’organizzazione, con età massima di 43 anni.