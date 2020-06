Made in Italy: Bsg, con 'Io sono Italia' per promuovere brand italiani riuniti

Roma, 18 giu. (Labitalia) - Arriva in tv la campagna 'Io sono Italia', ideata da Bsg per promuovere importanti brand italiani riuniti in un'unica immagine identitaria, rappresentativa della italianità. Discovery Italia e Sky sono le due piattaforme televisive che hanno deciso di sostenere Bsg per l’unicità del progetto 'Io sono Italia', a pochi giorni dal lancio nella città di Roma sui tanti mezzi coinvolti: outdoor, dinamica, stampa, social, digital e radio.

Da domani le due piattaforme televisive ospiteranno gli spot programmati su tutti i canali di riferimento, con numerosi passaggi negli orari di maggior ascolto. Lo spot di 30”, le cui immagini sono tratte dal video emozionale realizzato da Bsg è un invito a guardare all’Italia come a un dono del mondo, valorizzandone la cultura, la bellezza e la creatività che contraddistinguono il nostro Paese. Lo spot chiude con tutti i brand che hanno aderito a questa iniziativa.

I due network televisivi hanno voluto premiare Bsg per essersi fatta per prima promotore di un sentiment condiviso dalle aziende italiane, che invitano a guardare con fiducia al rilancio della nostra economia, confidando nelle potenzialità degli italiani. "Siamo orgogliosi di aver ideato un progetto– spiega Roberta Ceccarelli, general manager di Bsg srl – in cui abbiamo sempre creduto, e che siamo riusciti a realizzare con successo, nonostante il difficile periodo. Grazie alla nostra determinazione e alla fiducia dei nostri partner e clienti, il format Io sono Italia si terrà in diverse città italiane durante l’anno”.