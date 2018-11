Maltempo: consulenti lavoro, regole permessi per volontari protezione civile

Roma, 12 nov. (Labitalia) - La Fondazione Studi consulenti del lavoro ha predisposto la circolare numero 17 del 2018 che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle zone colpite in questi giorni dal maltempo.

Nella circolare ci sono i collegamenti al sito della Protezione Civile dove visualizzare i fac-simile per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

"I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato di protezione civile - sottolinea - inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, in qualità di volontari, possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dal Servizio nazionale di protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile".