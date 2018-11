Manovra: 4.Manager, bene rimodulazione reddito di cittadinanza

Roma, 26 nov. (Labitalia) - "Bene una rimodulazione del reddito di cittadinanza come sgravio alle imprese che assumono i beneficiari del sussidio". Lo dichiara il presidente di 4.Manager, Stefano Cuzzilla in merito alle ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e politiche sociali.

"La nuova iniziativa del governo se confermata - afferma - è un cambio di passo a favore delle politiche attive del lavoro, che ci auguriamo possano essere ulteriormente incentivate. Liberare risorse per favorire l’occupazione è il volano per la crescita competitiva del sistema Paese e il terreno per agevolare un dialogo più costruttivo con l’Europa".