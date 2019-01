Manovra: Cisal, bene decreto reddito cittadinanza e quota 100

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il deciso intervento del governo una prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione". E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, all’indomani dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei ministri.

"Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal governo sulla legge di bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.