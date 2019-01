Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da governo

Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti".

E "non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze terremoto", aggiunge Brizzi che sottolinea: "Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l’ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di istituzioni al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi".

"Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la grave ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’ ordine, come recita il contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia, dimenticando nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è “esattamente contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier Salvini e Di Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa strada scenderemo in piazza”, conclude.