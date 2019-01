Manovra: Consulenti lavoro, ecco agevolazioni contributive 2019

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Ecco le agevolazioni contributive in vigore nel 2019, alla luce delle misure introdotte dall’ultima legge di Bilancio: le riepiloga, in una tabella, la Fondazione studi consulenti del lavoro. Tra gli incentivi: occupazione giovani Neet, occupazione Mezzogiorno, occupazione giovani eccellenze, l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani under 30 e under 35, quello per l’alternanza scuola-lavoro e per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Non tutte le agevolazioni, però, sono pienamente operative.

La Fondazione Studi, infatti, fa notare che se per alcune di esse, già in vigore nel 2018, si presuppone che saranno mantenute le medesime modalità attuative anche quest’anno, per altre invece si attendono ulteriori provvedimenti, anche ai fini del necessario raccordo con le disposizioni normative già vigenti.

È il caso degli incentivi 'Occupazione Mezzogiorno' e 'Occupazione giovani eccellenze', di cui si attende una circolare esplicativa dell’Inps, e degli esoneri contributivi per le assunzioni di giovani under 30 e under 35. Per le modalità di fruizione di quest’ultimo incentivo, introdotto dalla legge n. 96/2018 di conversione del 'decreto Dignità', si attende, sottolineano i consulenti del lavoro, in particolare un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dallo stesso testo di legge.