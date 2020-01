Manovra: Fond. consulenti lavoro, circolare su novità previdenziali

Roma, 28 gen. (Labitalia) - Dagli appalti alle pensioni, dagli sgravi contributivi alle detrazioni fiscali nel lavoro dipendente, passando per il reddito di cittadinanza: la manovra economica per il 2020 introduce novità che impattano sia sull’ordinamento lavoristico che previdenziale. Con la circolare numero 1/2020, la Fondazione studi consulenti del lavoro mira ad analizzare tali misure, soffermandosi, in particolare, sugli aspetti più critici delle nuove disposizioni.