Manovra: Unsa-Confsal, risorse per Pa o scenderemo in piazza

Roma, 21 nov. (Labitalia) - "Dopo le assicurazioni del ministro Bongiorno sulle risorse finanziare per il pubblico impiego, il cammino della legge di bilancio nell'aula parlamentare ci lascia molti dubbi. Per questo, tra il silenzio della politica ma anche dei sindacati, l’Unsa chiede al governo di individuare le giuste risorse per il contratto nazionale di lavoro e di rilanciare il pubblico impiego e i suoi lavoratori". Lo dichiara Massimo Battaglia, segretario generale di Confsal-Unsa.

"Chiediamo, inoltre, al governo - prosegue Battaglia - di predisporre sin dall'inizio del 2019 la direttiva all’Aran per la riapertura dei tavoli negoziali a cui farà seguito la convocazione dei sindacati per il rinnovo dei contratti in prossima scadenza".

"Il governo ci dia certezze sul reperimento di risorse aggiuntive per i rinnovi del ccnl dei dipendenti pubblici, altrimenti, come deliberato al Congresso nazionale della Confsal-Unsa dello scorso ottobre, la nostra Federazione sarà in piazza a sostenere il diritto a un adeguato rinnovo del contratto", conclude Battaglia.