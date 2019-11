Margiotta (Confsal): "Accordo con Cifa evita dumping salariale"

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Quella prevista dall'accordo interconfederale Cifa-Confsal "è una contrattazione che punta sulla qualità: al fine di rendere impossibile il fenomeno del dumping salariale si prevede che i contratti depositati al Cnel prima di entrare in vigore ricevano un visto di legittimità e un visto di conformità". Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, prima di partecipare a una tavola rotonda sulla rappresentatività in corso a Forum Tutto Lavoro 2019 a Roma.

Per Margiotta, si tratta di "una 'terza' via o meglio 'nuova' via perché è una contrattazione che punta a mettere in comune tra tutti i settori una serie di istituti contrattuali per poi, settore per settore, avere una specificità che richiami e rispetti le particolarità del singolo settore", conclude Margiotta.