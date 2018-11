Mauro Mongelli nuovo segretario generale Faisa-Cisal

Roma, 9 nov. (Labitalia) - Mauro Mongelli, barese, classe 1965, una lunga militanza che ha toccato tutti i livelli dell’organizzazione sindacale, è da ieri il nuovo segretario generale della Faisa-Cisal. Eletto all’unanimità e per acclamazione dal XIII Congresso nazionale della Federazione autonoma degli autoferrotranvieri, Mongelli ha ricevuto il testimone da Andrea Gatto, giunto al termine del secondo mandato, in una staffetta vincente che persegue risultati sempre più importanti per l’organizzazione in termini qualitativi e quantitativi.

“La successione alla guida della Faisa-Cisal - dichiara Mongelli - è avvenuta nel segno della continuità e coincide con la tappa importante di un percorso sindacale iniziato sessant’anni fa, ma che ha subito negli ultimi tempi un’accelerazione senza precedenti”.

“Dalla povertà di risorse destinate a Tpl e Mobilità - spiega il nuovo segretario generale Faisa-Cisal - all’avanzata di modelli industriali che rispondono a nuove regole di mercato, dalle procedure di affidamento dei servizi all’incombente limitazione del diritto di sciopero, alle problematiche relative alla sicurezza degli operatori nell’espletamento delle loro mansioni, ci troviamo oggi a fronteggiare gli effetti sul mondo del lavoro di una liberalizzazione eccezionale, cui i governi hanno finora dato solo una debole risposta”.

“Gli attuali, repentini cambiamenti socio-economici del Paese - aggiunge Mongelli - impongono alla Faisa-Cisal un monitoraggio costante e un’analisi attenta dello scenario su cui calibrare l’azione sindacale, in modo da rivestire un ruolo sempre più importante nei processi decisionali che coinvolgono il settore Trasporti. Nel solo interesse dei lavoratori, come recita lo slogan del nostro Xlll Congresso nazionale”.

Le ambizioni di crescita della Federazione sono state raccolte e condivise da Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, che in occasione dell’assise ha manifestato la disponibilità della Confederazione a promuovere il comparto dedicato ai trasporti, in un’ottica di sintesi e mediazione che moltiplichi la forza delle singole federazioni Cisal di categoria nei confronti delle istituzioni, delle parti datoriali e aziendali e delle altre organizzazioni sindacali.

Invito accolto dalla mozione finale del Congresso della federazione degli autoferrotranvieri, che si è dichiarata favorevole alla costituzione del comparto Cisal Trasporti e pronta a collaborare attivamente alla sua piena realizzazione.