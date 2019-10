Mep Group a 2a edizione di 'Elite day, linking excellence' a Londra

Roma, 28 ott. (Labitalia) - Mep Group, Macchine Elettroniche Piegatrici, era presente oggi alla seconda edizione di 'Elite Day, linking excellence' conferenza internazionale dedicate al network globale delle società Elite, che si è tenuta quest’anno a Londra, nella sede del London Stock Exchange Group, per discutere della necessità dell'innovazione e dell'impatto sulle sfide quotidiane della crescita. E' quanto si legge in una nota.

Mep Group è un'azienda leader a livello mondiale leader mondiale nell’ideazione, progettazione, prototipazione, ingegnerizzazione, produzione e commercializzazione di macchinari per la lavorazione e la saldatura del ferro tondo. Il Gruppo ha realizzato un fatturato nel 2018 di oltre 76 milioni di euro, esportando circa il 90% della sua produzione. M.E.P. Group è dal 2015 azienda certificata da Borsa Italiana Elite Company e nel 2017 ha partecipato a Elite Basket Bond con EIB-European Investment Bank, Cdp-Cassa Depositi Prestiti, Finint Bank, Elite Borsa Italiana.

“Siamo stati tra i pionieri -spiega Vito Rotondi, ceo di Mep Group- del progetto Elite, presenti fin dall'inizio con orgoglio ed entusiasmo. Sono onorato di aver partecipato alla Star Conference 2016 di Borsa Italiana, l'anno scorso all'Elite Day a Milano e oggi a Londra. Crediamo e testimoniamo l'eccellenza delle aziende che soddisfano gli standard di investimento globali come trasparenza, liquidità e governance. Il gruppo Elite ha sviluppato per me, così come per tutti noi, una dipendenza dal successo, con il costante superamento dei traguardi aziendali".

Luca Peyrano, ceo di Elite, afferma: "Siamo lieti di portare 'Elite Day' a Londra, una città globale che prospera con aziende innovative e in rapida crescita. Quasi 200 aziende del Regno Unito sono parte delle 1.300+ che formano la comunità globale della piattaforma Elite, che copre 43 paesi e 36 settori. Supportare queste aziende dinamiche per aiutarle a raggiungere il loro potenziale di crescita è vitale per la crescita economica, con le aziende Elite che hanno già registrato ricavi aggregati di oltre 90 miliardi di euro e che impiegano mezzo milione di persone".

La seconda edizione di Elite Day ha riunito oltre 500 consulenti e aziende e sottolinea la necessità e il vantaggio per le aziende ambiziose di avere accesso al know-how, alla rete e ai requisiti patrimoniali di cui hanno bisogno per supportare i loro percorsi di crescita. Continueremo a essere ispirati dalle loro storie ed esploreremo come affrontare al meglio le loro sfide nella costruzione di aziende resilienti a lungo termine.