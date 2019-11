MF Veneto awards 2019, vince Forte Secur Group

Venezia, 29 nov. (Labitalia) - Forte Secur Group vince l'MF Veneto awards 2019 per l'innovazione. Il premio giunto alla sua IX edizione accende i riflettori su aziende eccellenti che creano valore per il territorio. "Il premio è assegnato ad un'azienda con una comprovata capacità di creare, alimentare e sviluppare innovazioni di prodotti, servizi o modelli di business che migliorano l'efficacia operativa dell'azienda" questa la motivazione del premio Innovation awards conferito a Forte Secur Group.

Forte Secur Group è uno tra i principali player in Italia ad occuparsi a 360 gradi della corporate security italiane, alcune delle quali lavorano in settori strategici per l'interesse nazionale. Forte Secur Group è stata premiata per avere saputo creare un servizio integrato e innovativo in grado di supportare le aziende che stanno affrontando le sfide della digitalizzazione e dell'industry 4.0. Con un il fatturato aggregato di oltre 8 milioni, sedi a Treviso e Milano, 170 dipendenti e un risultato operativo raddoppiato nel triennio 2016-2018. Forte Secur Group è leader nel comparto dell'Aviation Security.

Da 15 anni infatti, grazie all’expertise del fondatore, auditor ed istruttore certificato Enac, Salvatore Forte, ha una business unit Aviation che si occupa di consulenza, formazione e servizi di sicurezza aeroportuale. Sempre in tema di aviation security, Forte Secur Group è anche il punto di riferimento in Italia per la formazione, grazie ad un’Academy strutturata con quattro istruttori certificati dall'Enac, che nel solo 2018 ha formato e certificato più di duemila e quattrocento dipendenti di società aeroportuali e aeree.

"La crescita dell’azienda - dichiara Salvatore Forte fondatore di Forte Secur Group - è figlia delle scelte strategiche e di posizionamento effettuate in questi anni, che ci hanno visto sempre di più investire in innovazione. Proteggere le organizzazioni, il know how, le loro tecnologie, i dipendenti, i dati dei clienti da minacce interne ed esterne rappresenta la mission di Forte Secur Group, che offre alle imprese un servizio integrato ed innovativo per rispondere alle molteplici esigenze in materia di sicurezza".

Forte Secur Group ha implementato un progetto innovativo che mette le risorse umane al centro come asset principale dell’azienda e punta sulla formazione continua attraverso due grandi filoni di azione.

"Grazie all'originale formula ust (unconventional security training) -dichiara Salvatore Forte- si riesce ad erogare una formazione completa che copra sia la parte tecnica specifica per la nostra attività, che la parte emozionale delle persone".

"Siamo partiti dal presupposto - continua la responsabile risorse umane Francesca Macina - che, per quanto elevata possa essere la tecnologia attualmente in uso, non potrà mai sostituire la capacità umana di provare emozioni e sensazioni e, soprattutto, non potrà essere in grado di prendere decisioni rapide e corrette. Nel mondo della sicurezza accade sovente di dover decidere in una manciata di minuti e di dover pigiare un bottone che darà l’avvio a procedure ed azioni che si rifletteranno sulla vita di altre persone. Quel bottone rientra nella responsabilità dell’uomo e non della tecnologia e, per schiacciarlo al momento giusto bisogna aver preso una decisione con equilibrio, lucidità, senza stress o, peggio ancora, paura e confusione".

"I corsi formativi ust - continua Macina- mirano a questo: portare le persone alla consapevolezza delle proprie potenzialità e all’equilibrio interiore che facilita la centratura della persona".

"L’altro filone, contiguo al primo, fa della nostra azienda - sottolinea - l’unica, a livello nazionale, ad aver creato una struttura interna dedicata alla meditazione e alla ricarica energetica attraverso l’applicazione dello yoga della risata. Una volta alla settimana, preferibilmente il lunedì mattina in orario lavorativo, i dipendenti partecipano spontaneamente ad una mini sessione condotta da un docente con certificazioni internazionale, che li prepara ad affrontare la settimana caricandosi di buone energie e scaricando le tensioni accumulate inevitabilmente sia nella vita personale che lavorativa. Il benessere delle persone è la forma più alta di welfare aziendale".