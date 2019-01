Milano: cura casa occupa 25 giorni anno, Cleanzy regala voucher tempo libero

Milano, 29 gen. (Labitalia) - E’ di quasi 12 ore a settimana il tempo che i cittadini milanesi dedicano in media alla cura della casa che, spalmate su un anno, fanno più o meno 25 giorni spesi tra ordine e pulizia dei vari ambienti, spesa e piccole attività domestiche - dal bucato alla stiratura - fino a piccoli lavoretti di manutenzione casalinga. E così Cleanzy, startup leader in Turchia nel settore dell’home cleaning e approdata a Milano lo scorso settembre con l’obiettivo di digitalizzare il settore delle pulizie domestiche, ha pensato a una soluzione: regalare delle ore di tempo libero ai milanesi.

L’iniziativa nasce proprio da una ricerca effettuata dalla startup, che ha chiesto a un campione di 400 utenti della sua piattaforma, da poco approdata anche a Torino, quali fossero, secondo loro, le attività domestiche ritenute più dispendiose in termini di tempo: assegnando a ciascuna attività un 'coefficiente', la startup è stata in grado di stimare in 11 ore e 26 minuti il tempo speso in media da ciascun milanese ogni settimana tra pulizie, spesa, bucato, stiratura e piccoli lavoretti.

E non stupisce, in effetti, che proprio l’ordine e l’igiene del proprio appartamento siano ritenute le attività più dispendiose in termini di tempo, con una buona parte del campione che dichiara di considerare proprio le pulizie di casa la più impegnativa nella routine quotidiana, dedicandovi in media due ore e 54 minuti a settimana. Seguono in classifica la stiratura, un’attività a cui gli intervistati dedicano una media di due ore e 48 minuti e il bucato, che totalizza una media di due ore e 27 minuti. Chiudono la classifica fare la spesa, un’attività tutto sommato piacevole a cui i milanesi dedicano una media di due ore e 18 minuti e, infine, i piccoli lavoretti domestici che, probabilmente per il loro carattere di occasionalità, 'rubano' più o meno un’ora a settimana (59 minuti).

E, se è vero che il tempo è la risorsa più preziosa di cui disponiamo, proprio da questi dati nasce l’iniziativa di Cleanzy, che, per tutto febbraio, ha deciso di regalare un 'voucher di tempo libero' a tutti i nuovi utenti milanesi della piattaforma: basterà, infatti, registrarsi gratuitamente sul sito www.cleanzy.com e inserire il codice 'tempolibero', per usufruire di 2 ore di pulizia della propria casa o ufficio e iniziare a godersi due ore di tempo libero offerte da Cleanzy.

“Cleanzy è nata con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana al cittadino moderno che, soprattutto nelle metropoli, ha una routine sempre più frenetica e sempre meno tempo da dedicare a se stesso. Con la nostra piattaforma solleviamo l’utente finale da un compito molto dispendioso in termini di tempo, come le pulizie domestiche. Non ci limitiamo a mettere in contatto chi ha bisogno di una persona affidabile per le pulizie di casa con un professionista, ma controlliamo direttamente tutto il processo, dalla prenotazione fino alla conclusione del servizio: pensiamo a tutto noi, dalla selezione e formazione del personale fino alla fornitura di detersivi o al recupero delle chiavi, con l’obiettivo di essere quanto più trasparenti per l’utente finale”, dichiara Lucio Cordeiro, Country Manager per l’Italia dell’azienda.

“L’idea di regalare i voucher per il tempo libero - aggiunge Cordeiro - nasce proprio da questa mission: in Italia abbiamo iniziato dalle pulizie, ma abbiamo in mente di estendere l’offerta ad altri servizi per la casa e per la persona come, ad esempio, il lavaggio e la stiratura dei vestiti. Non vogliamo essere un semplice marketplace, ma un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di un partner affidabile per la gestione della propria routine casalinga”.