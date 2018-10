Milano: Fastweb Digital Academy, corso reverse mentoring per over 40

Milano, 5 ott. (Labitalia) - Il 16 ottobre partirà la seconda edizione del percorso di reverse mentoring organizzato da Fastweb Digital Academy con PWN-Milan, rivolto agli over 40. Le giornate di formazione, che hanno come filo conduttore i temi del personal branding e dei social media e l’obiettivo di ridurre il gap di competenze digitali presente tra le diverse generazioni, verrà tenuto dai cosidetti millennial mentor, ovvero da ragazzi che ricorrono abitualmente al digitale e all’uso dei device più moderni nella loro vita quotidiana. Il millennial mentoring è, infatti, una formula per lo scambio di competenze hard e soft tra nativi digitali e gli over 40. I giovani, che vengono precedentemente formati sulla gestione delle aule nonché sulle procedure e sulle dinamiche aziendali, saliranno in cattedra per avvicinare i senior al loro mondo, pervaso dal digitale e caratterizzato da un diverso approccio al work-life balance.

Nel corso dei sei incontri serali, i mentor e i mentee affronteranno diversi temi e strumenti relativi ai singoli argomenti in agenda, mentre un incontro e l’altro i partecipanti saranno chiamati a sperimentare in modo individuale o in coppia quanto appreso in aula. Fastweb Digital Academy intende supportare i partecipanti a identificare, scegliere e praticare, le migliori strategie di comunicazione online, facendo leva e valorizzando le qualità e caratteristiche già maturate nel mondo reale e nella propria vita professionale (offline).

Gli incontri si terranno presso Cariplo Factory Lab in via Bergognone 34 a Milano, il martedì sera dalle 18.30-21:30 in queste date: 16 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 dicembre, 15 gennaio 2019.