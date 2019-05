Mip, a Capri gotha scuole si sfida a vela in Alumni Business Cup

Napoli, 22 mag. (Labitalia) - Il 'gotha' delle Busines School di tutto il mondo sarà nel weekend a Capri grazie al Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business. Quindici tra le Scuole più celebri a livello internazionale saranno infatti le protagoniste della ventiseiesima edizione della ABCup (Alumni Business Cup), la regata storica dedicata ad Alumni e studenti che quest’anno è organizzata a Capri venerdì e sabato, 24 e 25 maggio, dal Mip Sailing Club, il 'club velico' del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro di eventi dedicati ai 40 anni della Scuola. Quindici Business School per altrettanti equipaggi: le italiane Sda Bocconi e Mip, le statunitensi Chicago Booth, Columbia BS e Warthon, le francesi Espc, Hec e Insead, le tedesche Goethe Business School, Mbs e Whu, la spagnola Ie, l’inglese Lbs, la svizzera Sbs e la russa Skolkovo.

Navigare a vela è una delle attività preferite per chi cerca modi coinvolgenti di fare team building, perché portare un equipaggio alla vittoria sfidando le avversità e gli imprevisti in mare richiede l’applicazione di molte tecniche che si studiano nelle business school. Per questo il Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business ha dato vita nel 2010, grazie a un gruppo di studenti, al Mip Sailing Club, organizzazione sportiva che negli anni ha coinvolto 250 studenti e Alumni e preso parte a 35 regate nazionali e internazionali.

Lo scorso anno è stato proprio il Mip Sailing Club ad aggiudicarsi la prestigiosa Mba Sailing League, la manifestazione velica curata da business school francesi Insead e Hec a cui prendono parte le più blasonate Scuole di tutto il mondo, come London Business School, Insead, Bocconi, Cranfield, Istituto de Empresa, Hec, Harvard, Yale, Mit, Warwick, Rsm. Quest’anno, al Mip Sailing Club spetta dunque l’onore di organizzare una delle quattro gare che costituiranno l’Mba Sailing League 2019, appunto la ABCup (le altre saranno a Lanzarote, Isle of Wight-Solent, Porto e Santa Margherita).

Nello scenario del Golfo di Napoli, venerdì 24 e sabato 25 maggio verranno disputate diverse regate per definire la classifica generale, che premierà i tre equipaggi con i migliori piazzamenti su due divisioni di barche: la A sarà costituita da una flotta monotipo di Este 24, mentre alla B parteciperanno barche Cruiser di stazza più grande. Due giornate che offriranno occasione di divertimento, sport e networking in un ambiente internazionale.

I premi per i vincitori sono stati realizzati appositamente dal pittore e scultore napoletano Lello Esposito, interprete della 'napoletanità' famoso per i suoi Pulcinella, simbolo reinventato ed elevato a oggetto d'arte: per la ABCup 2019 l’artista ha impresso sulla vela del trofeo la caratteristica maschera napoletana. Supporto alla regata è stato offerto anche dalle aziende Slam, che produce abbigliamento tecnico per velisti, Sami, che realizza cavi ad alta tecnologia e Moëth e Chandon, che metterà a disposizione il suo champagne per i festeggiamenti finali.

Per il Mip parteciperanno gli equipaggi composti da Giulia Zucchetti (skipper), Otello Costa, Michele Albertini e Mario Aquino (divisione A) e da Davide Casola (Skipper), Hugues Bartnig, Claudio Marconi, Francesco Vagnoni, Giampaolo Mercati, Filippo Croce, Maria Cristina Rossi, Alfonso Scarano (divisione B).