MoaCasa, in mostra design innovativi e incentivi fiscali

Roma, 24 ott. (Labitalia) - Casa e agevolazioni fiscali. Una casa da vivere all’insegna del design più innovativo, composto da forme e materiali sempre nuovi che sposano il fascino dell’essenziale, in un perfetto equilibrio di estetica e funzionalità, senza dimenticare gli incentivi fiscali. Questi gli ingredienti di MoaCasa 2018, la manifestazione organizzata da Moa società cooperativa che giunge quest’anno alla sua 44ma edizione. Da sabato 27 ottobre al 4 novembre, a Roma, tornano le migliori tendenze dell’arredo: tre padiglioni della Fiera di Roma ospitano le soluzioni arredo di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia, oltre 250 le aziende presenti che offrono una serie di servizi a valore aggiunto, come progettazione, assistenza tecnica, montaggio e garanzia.

Non solo design e creatività, dunque, a MoaCasa 2018 c'è anche spazio anche alle indicazioni utili per essere aggiornati su incentivi e agevolazioni fiscali: al padiglione 3 i funzionari dell’Agenzia delle Entrate sono a disposizione del cittadino per fornire informazioni e linee guida su scadenze e adempimenti per usufruire delle agevolazioni, a seguito di interventi in materia di ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e risparmio energetico.

Durante la fiera, oltre a consultare le guide predisposte su questi argomenti, i visitatori possono ottenere il rilascio del Pin Code per accedere al 'cassetto fiscale' con il quale è possibile avvalersi di diversi servizi: predisporre il pagamento telematico in autocompilazione per i modelli F24 standard, accise ed elementi identificativi.

E ancora: effettuare l'invio dei file contenenti i documenti da presentare all'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni, versamenti, contratti di locazione etc.); richiedere la registrazione, tramite il software Rli web, dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché esercitare l'opzione o la revoca della cedolare secca; richiedere l’accredito di rimborsi e altre somme su c/c; richiedere il duplicato della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale; richiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato addebitato nella bolletta elettrica; consultare le attestazioni di avvenuto ricevimento dei documenti trasmessi per via telematica all'Agenzia delle Entrate, unica prova del loro avvenuto invio, sono disponibili in questa sezione; consultare le specifiche comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate invia agli utenti dei propri servizi on-line.

Tornando, invece, alle nuove linee della casa, la ricerca del bello è a servizio della funzionalità e l’originalità progettuale asseconda la personalizzazione, secondo spazi e gusti, con elementi dalla silhouette esile e lucente. I nuovi sistemi compositivi dialogano sinergicamente sia con la zona giorno che con la zona notte, creando un legame coordinato tra i due ambienti e regalando alla casa un senso di leggerezza visiva unica.

Reinventato, ad esempio, è il concetto classico di libreria che disegna letteralmente le pareti con scaffalature e molteplici ripiani. Un connubio tra innovazione stilistica e attente lavorazioni che crea un impatto estetico dinamico e suggestivo, esaltato da nuove combinazioni cromatiche, con tonalità metalliche e iridescenti che regalano agli ambienti un tocco di contemporaneità.

Ai materiali naturali e caldi, come il legno, si affiancano il vetro, i metalli e la ceramica che conferiscono un sapore industrial alle linee, in un mix materico di grande suggestione. Fra le principali novità spiccano le preziose finiture in bronzo, ottenute con lavorazioni manuali e tecniche esclusive che nonostante la spazzolatura conferiscono un effetto di brillantezza. I divani ridefiniscono lo spazio living, abbracciandolo con sobria eleganza, per un risultato su misura e perfetto a ogni spazio. Per vivere la quotidianità della casa, largo a soluzioni modulari con elementi centrali senza bracciolo, elementi ad angolo e terminali, dormeuse, pouf e chaise longue, utilizzabili singolarmente oppure integrabili con le composizioni. Un invito al relax ancor più evidenziato dalle generose cuscinature per seduta e schienale che assicurano comfort ed eleganza. Le infinite possibilità compositive ampliano i codici dell’abitare, donando all’ambiente un look contemporaneo e sempre personalizzato.

Zona giorno e zona notte ma anche bagno, cucina e arredi per gli esterni: MoaCasa propone da oltre 40 anni prodotti di qualità per tutti i gusti, dal classico al moderno, proposti nelle più variegate soluzioni in termini di stile.

E quest’anno MoaCasa pensa già anche al Natale: novità dell’edizione 2018 è un’area di 1000 mq dedicata a soluzioni regalo e idee decorative per dare alla casa il look perfetto per le festività, tra addobbi, decorazioni luminose e lanterne, oggettistica per la casa e per la persona, biancheria e posateria per la tavola, candele e fragranze, carta, nastri e fiocchi e tutto ciò che occorre per prepararsi al meglio (e con calma) ad accogliere la magia delle feste. Per donare all’ambiente una nuova idea di design creativo, secondo lo stile e il gusto di ognuno.