Montagna: Yoga sulle Dolomiti, il 21 giugno in diretta su youtube

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Dal proprio salotto, dal giardino o da qualsiasi altro angolo della terra in cui ci si trovi si potrà praticare yoga ammirando le Dolomiti Patrimonio Unesco. Accadrà il 21 giugno, data scelta dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata internazionale dello Yoga, istituita ufficialmente nel dicembre del 2014 dall'Assemblea generale dell'Onu. Sulla terrazza naturale del Col Margherita, a 2.514 metri, nella Ski Area San Pellegrino, andrà in onda la trasmissione live in streaming globale, espandendo la propria consapevolezza grazie ai maestri dell’associazione culturale cuoriDILUCE. Dalle 8 alle 10 del 21 giugno, solstizio d’estate, si terrà il collegamento con i maestri in vetta. Per partecipare basterà connettersi al canale Youtube Yogaday Treviso.

L’appuntamento, che rientra nel calendario del Yoga Summer Tour Veneto 2020, invita a “vivere e connettersi con il territorio” toccando uno dei luoghi più panoramici delle Dolomiti. La ricerca di elevazione spirituale si arricchirà simbolicamente della maestosità di vette e luoghi ameni, ammirando uno scenario unico: dalla parete sud della Marmolada, al monte Pelmo, dalla maestosità del Civetta fino alle Pale di San Martino.

Tra sequenze di asana ed esercizi per favorire la concentrazione, la flessibilità e l’equilibrio si potrà così - seppur in diretta live - ricercare l’armonia con la bellezza di una natura incontaminata, liberando energie e praticando le tecniche di rilassamento e meditazione in un contesto unico per riconnettersi con se stessi.

"L’evento in programma sulla terrazza naturale del Col Margherita - spiega Corrado Ricciardi, dell’associazione culturale cuoriDILUCE -amplifica al massimo l’esperienza olistica: ci mettiamo in connessione con la natura, ci lasciamo ispirare dall’elevazione delle montagne e nello stesso tempo annulliamo le distanze. Grazie al web riusciamo infatti ad avvicinare chiunque a uno spettacolo unico e irripetibile, nella ricerca di quel Ben-Essere che la montagna può insegnarci".

Questo evento digitale, organizzato con la collaborazione di Regione Veneto e Dmo Dolomiti, consentirà così di bypassare, grazie alla rete, le restrizioni imposte in seguito al Covid-19. "La terrazza del Col Margherita - afferma Renzo Minella, direttore della Ski Area San Pellegrino - è un palcoscenico eccezionale per ammirare la bellezza delle Dolomiti. Questo evento ci permette di portare ovunque, nel mondo, con un solo click, un paesaggio tra i più affascinanti dell’arco alpino. In attesa della riapertura degli impianti, prevista per il 4 luglio, possiamo così far vivere le nostre montagne, nella speranza che la loro resilienza ci dia la forza di guardare con ottimismo al futuro".

All’appuntamento del 21 giugno faranno seguito altri eventi che uniscono arte, musica e natura nella Ski Area San Pellegrino. In agenda c’è già il concerto 'La mia Terra' in programma il 7 agosto, alle 10,30, a Falcade presso il Bosco degli Artisti, con la grande orchestra a quasi 2000 metri.