Musica: omaggio al compositore Franco Micalizzi a Casa del Cinema di Roma

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Un omaggio alla carriera del compositore musicale del maestro Franco Micalizzi, lunedì 11 febbraio, in occasione di 'Musica a mano armata', a cura del Csc cineteca nazionale, in collaborazione con la Casa del Cinema, in programma alla Casa del Cinema a Roma (sala De-Luxe) a largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese). Franco Micalizzi, uno degli autori più importanti della musica da film italiana, ha al suo attivo decine di colonne sonore tra grande e piccolo schermo, ha lavorato per Quentin Tarantino, che ha voluto inserire i temi dei suoi film in alcune delle sue più celebri opere ('Lo chiamavano Trinità' per Django Unchained e 'Italia a mano armata' per Grindhouse).

"Sono felice - dice a Labitalia - di questa serata e ringrazio di cuore gli organizzatori per aver pensato a un omaggio spontaneo e competente alla mia persona e alla mia carriera. Nella vita sono stato, in genere, molto fortunato e quasi sempre ho trovato l’intesa giusta con i registi con cui ho lavorato".

"Quando le musiche che ho scritto -racconta - con impegno per un film hanno avuto anche un grande successo popolare, sono stato orgoglioso di aver centrato perfettamente l’obiettivo e mi dichiaro soddisfatto in generale di ciò che ho finora realizzato. Continuo ogni giorno a lavorare incessantemente con creatività ed impegno. Per ogni compositore - sottolinea Franco Micalizzi - è una grande e meritata soddisfazione il riconoscimento degli adepti ai lavori, e soprattutto del pubblico, che continua ad amarmi e a scrivermi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero".