Natale: Dezi (Pricy.it), 'acquisti online anche per negozi fisici con il dropshipping'

Roma, 21 nov. (Labitalia) - All’ultimo minuto o con grande anticipo, l'acquisto dei regali di Natale in Italia avviene sempre più online e acquistano online anche i negozi fisici con la formula del dropshipping: tra i vantaggi più comuni come l’assenza di traffico e la possibilità di acquistare in ogni momento qualsiasi prodotto, si aggiungono nuovi servizi come il pagamento online a tasso zero, spedizioni e reso gratis, fino a 100 giorni, e offerte a tempo con sconti che possono arrivare anche all’80%.

"Oltre ad apprezzarne la comodità - spiega Federico Dezi, project manager di Pricy.it ed esperto del settore - chi acquista online vuole percepire l’opportunità di effettuare un acquisto conveniente. Attraverso l’utilizzo di promozioni, sconti e servizi a valore aggiunto, registriamo una crescita costante degli utenti, ora a 72.500 di cui il 10% rivenditori, e degli acquisti, con circa 100 ordini giornalieri con uno scontrino medio di 89 euro. Rispetto al 2018 abbiamo avuto un aumento di fatturato del +35% e prevediamo un incremento del 70% in occasione del Natale e del Black Friday".

Questa crescita, dice, "coinvolge anche i rivenditori di negozi fisici e online". "Con la formula del dropshipping - prosegue - è, infatti, possibile proporre alla clientela del proprio sito e-commerce l’intero catalogo del fornitore, aggiornato quotidianamente, senza la necessità, da parte dell’utente finale, di comprare i prodotti fino al momento dell’acquisto. A quel punto, sarà lo stesso rivenditore, a nome ovviamente del negozio online fruitore del servizio, a seguire gestione, evasione e consegna dell’ordine. Una soluzione di business 'chiavi in mano' senza rischio di magazzino".

"Il web - continua Federico Dezi - sta diventando il luogo preferito anche per rifornire i propri negozi fisici e online e noi, con i nostri servizi, rispondiamo all’esigenza dei rivenditori al dettaglio che vogliono offrire alla propria clientela un assortimento di qualità, diversificato e a prezzi convenienti senza rischi di magazzino o impegnativi ordini minimi di acquisto".

"La possibilità di effettuare piccoli ordini - fa notare - agevola soprattutto i piccoli rivenditori, spesso in difficoltà con il sistema di ordine tradizionale. Pricy offre a circa 7500 retailer un'espansione quantitativa e qualitativa del catalogo senza lunghe procedure d’ordine, rischiose eccedenze di magazzino e con tempi di consegna immediati".

"Oltre a stimolare quotidianamente - suggerisce Federico Dezi - i clienti con promozioni e servizi è necessario integrare un processo di acquisto facile, veloce e su misura. Grazie al nostro partner tecnologico Wasabiz abbiamo integrato i sistemi di pagamento più utilizzati al momento e inserito recentemente l’innovativo sistema di finanziamento istantaneo a tasso zero sviluppato da Scalapay".