Natale: i consigli di Houzz per decorare casa senza stress

Roma, 14 dic. (Labitalia) - Catene di luci, ghirlande, accessori a tema e decorazioni in ogni angolo. Il Natale non è mai discreto e, anche se studi scientifici hanno affermato che chi decora la casa in anticipo in vista delle festività è più felice, in realtà la corsa agli addobbi rischia spesso di travolgerci. Ma come riuscire a decorare la casa con stile, senza stress e senza eccessi? Per non farsi cogliere impreparati, Houzz, la piattaforma online leader mondiale nella ristrutturazione e nel design della casa, ha ideato una mini-guida con i consigli per ottenere una casa natalizia ragionata e di gusto.

1. Sii essenziale: il segreto per ottenere decorazioni vincenti, risiede nella scelta dell’essenziale. Gli addobbi per un Natale minimal chic dovrebbero essere pochi, scelti e di gusto. Meglio ancora se mostrano un tocco di personalità deciso ed elegante e, perché no, qualcosa che ci caratterizzi. State alla larga dalla tentazione di riempire la casa di luci e stili diversi, si crea un indesiderato effetto Lunapark!

2. Monocromia, o quasi: scegli una coppia di colori, aggiungi al massimo una terza tonalità di accento, e attieniti a questa palette cromatica. La regola dovrebbe essere, infatti, quella di scegliere una nuance e giocare poi con le sfumature. I colori 2018 da prediligere? Alla community di Houzz piacciono particolarmente le scale di grigio, blu e verde.

3. Prediligi i materiali naturali: a Natale vince l’autenticità, anche nella scelta dei materiali. Optare per materiali naturali come legno, rami di abete, bambù o juta ci restituirà un ambiente caldo e accogliente. Se a prima vista può sembrare un accostamento 'povero', il risultato verrà completamente stravolto dall’aggiunta di piccole lucine calde, candele e vetro. Eleganza e semplicità sono assicurate!

4. Non solo la zona living: non cadere nell’errore di decorare solo l’ingresso e la zona living. Lo spirito del Natale invade tutta casa e occupa tutte le stanze, senza dimenticare nemmeno porte e finestre. Affinché l’effetto sia convincente, è necessario mantenere un fil rouge tra tutti gli ambienti (anche il bagno, sì!). Ricordandoci, comunque, di essere minimal nelle scelte.

5. Preparare la tavola di Natale: la tavola contemporanea è di design, pur utilizzando il colore chiave del Natale, l'oro. Qualche dettaglio dorato sulla tavola, magari nel portatovaglioli, in un candelabro o nel centro tavolo dalle dimensioni raccolte, darà un tocco prezioso alla mise en place. Quest’anno sentite il desiderio di trasgredire? E’ il Natale giusto! Su Houzz spopolano decorazioni che arrivano direttamente dal giardino e dai colori non per forza canonici: sulla tavola arrivano bacche, frutta secca, colori pastello e tovaglie stropicciate. Insomma, ad ognuno la propria festa.