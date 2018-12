Natale: quando si stappa spumante c'è una formula per 'pop' perfetto

Roma, 24 dic. (Labitalia) - Il 'pop' che fa una bottiglia di spumante quando viene aperta è un'espressione universale di celebrazione, ma c'è un limite sottile tra un pop celebrativo e un'esplosione di bolle e spumante. Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, la docente universitaria Eugenia Cheng ripropone una formula matematica per ottenere il pop perfetto. E tutto ha a che fare con il modo in cui la bottiglia è raffreddata.

Eugenia Cheng, membro onorario del Dipartimento di matematica e statistica dell'Università di Sheffield, in Inghilterra, ha identificato il pop perfetto utilizzando un software informatico in grado di studiare il suono dell’apertura di un tappo di sughero di una bottiglia di spumante. La ricerca ha rivelato che il più bel 'pop' con un tappo di sughero avviene a un livello costante tra gli 8.000 Hz e i 12.000 Hz.

Il 'pop' è tanto apprezzato dall’orecchio umano perché ricorda il suono dei piatti di un’orchestra o il suono del canto degli uccelli. La formula prevede che la bottiglia di spumante debba essere raffreddata a 6,7° C e che si debba applicare una minima forza nell’atto di togliere il tappo di sughero.

Inoltre, per raggiungere la condizione ottimale dei 6,7°C, non è sufficiente utilizzare il frigorifero di casa, che raffredda fino a 11°C. Sarà dunque necessario raffreddare la bottiglia in un secchiello di ghiaccio per circa 40 minuti. Attenzione, però, a non raffreddare troppo la bottiglia di spumante, perché le amate bolle potrebbero perdere di energia.

"Il suono del tappo di sughero che fa 'pop' quando la bottiglia viene aperta - spiega Cheng - è indubbiamente associato alla celebrazione, ma ci sono discussioni sul fatto che un 'pop' debba essere rumoroso e spumeggiante, o tranquillo e riservato. Mi sono affascinata a questo e ho voluto scoprire in che modo la matematica potesse dirci qualcosa sul tema".

João Rui Ferreira, presidente dell'Associazione portoghese dei produttori di sughero, commenta: "Il 'pop' di un tappo di sughero naturale è un suono speciale e unico, che dovrebbe essere celebrato. Le ricerche della dottoressa Cheng sono affascinanti e speriamo che riescano ad affascinare più gente possibile".