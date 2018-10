Nautica: con Gnv al via orientamento sui mestieri del mare

Genova, 24 ott. (Labitalia) - Gnv torna a ospitare SailOr, giunto alla sua 7ma edizione: SailOr, la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare, attivo dal 2013, è il progetto promosso dalla Regione Liguria e dall’Ufficio scolastico regionale della Liguria in collaborazione con l’Università degli studi di Genova, la Capitaneria di Porto di Genova, l’Accademia italiana della Marina Mercantile, Costa Crociere, Gnv, la Guardia Costiera Ausiliaria, l’Istituto nautico San Giorgio, l’Istituto alberghiero Bergese, l’Istituto alberghiero Marco Polo, con il supporto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il coordinamento tecnico di Alfa, l’agenzia per il lavoro la formazione e accreditamento della Regione Liguria.

In una 4 giorni di orientamento e alternanza scuola-lavoro, dal 27 al 30 ottobre, saranno circa 270 i ragazzi ospitati a bordo del traghetto La Suprema di Gnv, provenienti dalle scuole secondarie di II grado dell’Italia settentrionale, dalla Francia e dalla Lituania, grazie alla collaborazione con l’Académie de Nice e la Lithuanian Maritime Academy.

Anche per questa edizione, a bordo saranno inoltre presenti 22 ragazzi dell’Accademia della Marina Mercantile, dell’Istituto nautico San Giorgio e della Guardia Costiera Ausiliaria, che coordinano le attività seguendo il modello 'peer to peer', in cui sono gli stessi studenti a fare da tutor ai loro colleghi più giovani, alle prese con la scelta del proprio futuro.

La nave dei mestieri e delle professioni del mare, che compie il viaggio Genova-Palermo-Genova, nasce per offrire ai ragazzi un percorso di alternanza scuola-lavoro e mettere alla prova gli studenti provenienti in particolare dagli Istituti nautici, alberghieri e turistici sulle loro reali motivazioni nella scelta di una professione futura legata al mondo del mare. Inoltre, per la prima volta, Gnv parteciperà anche al Salone Orientamenti 2018 di Genova, dal 13 al 15 novembre, che coinvolgerà tutta l’area del Porto Antico, con uno stand dedicato all’orientamento all’interno dei Magazzini del Cotone, per illustrare i progetti di orientamento e formazione messi in campo dalla compagnia.

Risale infatti a gennaio 2016 la firma dell’Accordo-quadro tra Ufficio scolastico regionale per la Liguria e Gnv, per le attività di collaborazione finalizzate alla realizzazione di esperienze di apprendimento basato sul lavoro (work-based learning) per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Liguria.

Questo accordo va a sancire la collaborazione tra l’Usr ligure e la compagnia, che per gli oltre 5 anni precedenti alla firma dell’accordo ha offerto, a titolo gratuito, collaborazione agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione attraverso la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage, viaggi studio e visite a bordo, e portando inoltre interventi e testimonianze in aula da parte del proprio personale sul tema della Blue Economy, che costituisce un settore strategico nello sviluppo economico del sistema paese, promuovendo e approfondendo l’orientamento e la conoscenza del mercato del lavoro marittimo e portuale.