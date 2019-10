NomaSense Oxymeter, l'app per misurare l'ossigeno nel vino

Roma, 16 ott. (Labitalia) - L'ossigeno nel vino? Lo si misura con una app. Con il NomaSense Oxymeter, la nuova proposta di Wine quality solutions, i produttori di vino entrano in una nuova era per gli analizzatori portatili. Molto facile da usare e adeguato a tutte le dimensioni delle unità di produzione, questo analizzatore consente di misurare con precisione l'ossigeno disciolto del vino in tutte le fasi della sua produzione. E’ collegato tramite bluetooth a un'applicazione per smartphone da cui l'utente controlla le misurazioni e gestisce i dati. Il controllo dell'ossigeno è una pratica essenziale per le aziende vinicole interessate a preservare la qualità dei loro vini e ottimizzare le loro prestazioni di produzione.

"Abbiamo sviluppato l'ossimetro NomaSense per integrare la nostra offerta di analisi dell'ossigeno nei vini. Questo nuovo analizzatore è una risposta alla domanda dei nostri clienti che desideravano combinare il livello di qualità, precisione e affidabilità del suo predecessore, il NomaSense O2 P300, con una soluzione più economica per il controllo di routine dell'ossigeno disciolto", spiega Stéphane Vidal, vice president enology & wqs by Vinventions. Con NomaSense Oxymeter, i produttori di vino possono controllare l'ossigeno disciolto in tempo reale, in modo accurato e rapido. "Alcune operazioni delicate della cantina, come filtrazione e refrigerazione, nonché tutti i trasferimenti di vino possono essere monitorati. Questo controllo può, soprattutto, consentire ai produttori di prendere le decisioni appropriate a seconda della fase della vinificazione e dell'arricchimento dell'ossigeno rilevato nel vino, ma anche di migliorare le pratiche di cantina", afferma Romain Thomas, brand manager WQS presso Vinventions.

"La sonda da 12 mm di diametro, con 5 metri di cavo, consente al sensore di essere immerso in qualsiasi tipo di contenitore, comprese le bottiglie di vino, offrendo una grande flessibilità di utilizzo", aggiunge Jean-Baptiste Diéval, responsabile dello sviluppo delle applicazioni presso Vinventions.