Non solo welfare, arriva in azienda la divisione 'Felicità'

Milano, 16 gen. (Labitalia) - Arriva in azienda la divisione Felicità. A crearla la Zeta Service, specializzata in payroll, consulenza del lavoro e Hr, con sede centrale a Milano, 7 filiali in Italia, 220 collaboratori, all’80% donne, e oltre 400 clienti. E che ha fatto della felicità dei propri dipendenti una priorità, tanto da dedicarle, appunto, una intera divisione aziendale.

Così come c’è il settore payroll, il settore marketing, il settore amministrazione, infatti, c’è anche il settore 'Felicità e Valori', guidato da Marilù Guglielmini e Debora Moretti, che ha al suo interno anche un 'laboratorio' formato da 10 collaboratori (che ruotano ogni sei mesi) che rappresentano gli 'ambassador' dei progetti, in modo da fare il giusto mix tra le idee aziendali e le idee e i bisogni segnalati direttamente dai collaboratori stessi, attraverso continui sondaggi che monitorano il livello di benessere e il livello di soddisfazione per benefit e servizi.

Zeta Service è senza dubbio una azienda del tutto speciale: orari flessibili, perché il focus è sugli obiettivi e non sui tempi di lavoro; la possibilità di fare smart working; la presenza del 'maggiordomo aziendale' che si occupa di commissioni come il cambio gomme, la pulizia dell’auto, il ritiro della spesa e dei pacchi Amazon; visite mediche in azienda, workshop su autostima e consapevolezza, seminari, yoga.

Ogni anno viene dedicato a un tema sul quale vengono poi sviluppate iniziative: nel 2018, ad esempio, tutto è dedicato proprio alla 'Felicità', intesa non come qualcosa di preconfezionato ma come progetto da costruire e allenare, attraverso un percorso che aiuti a rintracciare i tasselli della felicità nel vivere quotidiano, nelle piccole cose, appunto. Non quindi un inno alla felicità spensierata o astratta, ma al contrario una riflessione sul senso da dare al lavoro, agli eventi, all'azienda e alla vita. Al ruolo che ognuno ha in questa 'comunità'.

“Proprio per questo abbiamo voluto dedicare alla 'Felicità e Valori' la nuova divisione aziendale, dedicata al benessere e alle attività interne dedicate ai collaboratori, che sono ormai una parte centrale della filosofia aziendale", spiega Silvia Bolzoni, fondatrice e amministratrice di Zeta Service, che ha voluto mettere nella propria esperienza di imprenditrice tutta la propria sensibilità di donna e di madre.

“E’ assolutamente un investimento che ripaga nel tempo, prima di tutto con grandi soddisfazioni a livello umano: vedere i propri collaboratori crescere e stare bene in azienda è impagabile. E poi anche a livello di risultati aziendali: questo approccio al lavoro ci ha portato a crescere costantemente, oltre a ottenere numerosi riconoscimenti, anche da parte delle istituzioni, come per esempio l’'Ambrogino d’Oro' per essere stata la prima azienda italiana a riconoscere il congedo matrimoniale a un collaboratore che ha firmato il registro delle unioni civili di Milano con il suo compagno e in generale per le nostre iniziative di 'Work Life Balance", sottolinea.

“La nostra è un'azienda al femminile, ossia un’azienda che è in grado di valorizzare le caratteristiche tipicamente femminili, come l’ascolto, l’empatia, la cura, facendone il proprio punto di forza. Un’azienda che non misura il tempo ma i risultati, le idee e l’impegno. E’ un’azienda che non vede nei suoi collaboratori solo dei professionisti al lavoro ma che è in grado di indagare, ascoltare e comprendere anche il loro vissuto personale, che non ha paura di inserire il termine 'cuore' nel suo lessico", dice.

“Zeta Service è molto di più di un'azienda, è una vera e propria 'comunità' di persone che lavorano insieme e insieme crescono ogni giorno, creando una rete relazionale e valoriale davvero unica in Italia. Un patrimonio straordinario che ovviamente migliora anche il nostro impegno professionale, rendendo tutti più consapevoli, coinvolti. Quello che si percepisce è che qui il lavoro non è solo un 'dovere', ma parte integrante della vita, parte di un costante percorso di miglioramento”, aggiungono Marilù e Debora, responsabili della nuova Divisione.

"E’ evidente che, quando si fa parte di una comunità così coesa, il lavoro quotidiano diventa più facile, i meriti sono più facilmente riconosciuti. Coordinare tutto questo, ascoltando quotidianamente i collaboratori, costruendo insieme a loro nuove sfide e nuovi progetti, è veramente una 'rivoluzione': i clienti percepiscono questo clima positivo e i risultati sono a testimoniare le enormi potenzialità di questo diverso approccio al lavoro e al business, che mette al centro le persone, i loro valori, la loro felicità", concludono.