Olimpia Splendid vince il Good design award 2019

Milano, 25 feb. (Labitalia) - Olimpia Splendid tiene alta la bandiera del design italiano al Good design award vincendo il premio internazionale di industrial design, assegnato ogni anno, da 70 anni, a Chicago dal Chicago Athenaeum-museum of architecture and design. Si sono aggiudicati il premio due prodotti di punta dell’azienda bresciana: il climatizzatore senza unità esterna Unico Pro disegnato da Matteo Thun e Antonio Rodriguez nella categoria Building Materials e il climatizzatore portatile Dolceclima air pro, creato in collaborazione con Emo Design, nella categoria Household products.

"Unico Pro è testimone che l'innovazione non solo tecnologica ma anche di design su cui stiamo investendo è di alto livello, riconosciuta da premi e giurie internazionali", afferma Roberto Saccone, presidente di Olimpia Splendid. Con Unico Pro e Dolceclima air pro, l’azienda totalizza 11 good design award ricevuti nei numerosi anni di attività.