Olio: a Trevi arriva 'Festivol', si celebra la prima spremitura

Perugia, 28 ott. (Labitalia) - A Trevi (Perugia), durante il lungo weekend dal 1° al 3 novembre, si celebreranno l’olio nuovo e la prima spremitura con la XIII edizione di 'Festivol. Trevi tra olio, arte, musica e papille', l’ormai consolidato appuntamento che fa parte del cartellone di Frantoi Aperti, la manifestazione regionale dedicata all’olio extravergine di oliva che si è aperta in Umbria nello scorso weekend. “Dopo lo straordinario successo dell'ottobre trevano, la città è pronta a celebrare l'olio nuovo e a promuovere le sue tante eccellenze, da Trevi parte il week end più goloso dell'anno, promosso per decantare le bellezze paesaggistiche di uno dei borghi più belli d'Italia e la bontà dell’olio extravergine di oliva prodotto nelle colline candidate Unesco", afferma Stefania Moccoli, assessore alla Promozione turistica del Comune di Trevi.

"Festivol - prosegue - sarà l'occasione anche per assaggiare i prodotti delle aziende agricole aderenti al partenariato Psr con punti degustazione allestiti in prestigiosi palazzi storici a ingresso libero: palazzo Petroni e palazzo Lucarini, ma anche per visitare mostre e ascoltare ottima musica; quest'anno con una serie di iniziative su misura per i bambini, Festivol junior, con tante attività e animazione per trasmettere anche ai più piccoli il valore della conoscenza delle tradizioni e dei sapori genuini".

Novità di questo anno è, infatti, la prima edizione di 'FestivOl Junior', un mini festival tutto dedicato ai più piccoli a tema olio, con un ricco programma di attività volte al divertimento e alla conoscenza, in particolar modo dell’olio extravergine di oliva e della coltura dell’olivo. I bambini potranno partecipare alla raccolta delle olive, fare merenda con 'Pane e Olio', passeggiare in centro storico con l’'Asino Bus'. In programma poi laboratori, letture, spettacoli, anche nei frantoi aperti in lavorazione, una vera e propria festa per tutti i bambini.

Altro appuntamento alla prima edizione sarà l’'OlioTrekking della Fascia Olivata' in programma per venerdì 1° novembre. Una camminata non competitiva alla portata di tutti gli escursionisti e degli amanti della natura, che si snoderà lungo due percorsi ad anello con partenza da piazza Garibaldi, uno più breve di 14 Km con un dislivello di 600 metri, l’altro di 27 Km con dislivello di 1.000 metri, ma entrambi studiati per far conoscere un territorio interamente segnato dalla presenza dell’olivo, colline segnate dagli oliveti che, nel loro svilupparsi, collegano perle architettoniche, storiche e artistiche tra le più belle del mondo. (Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 ottobre tramite il sito www.oliotrekking.it ).

Ad attendere i piccoli e grandi visitatori nei tre giorni poi, concerti, degustazioni guidate di olio extravergine di oliva, la Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva delle Colline di Trevi, il Mercato del contadino con prodotti a Km 0, la Mostra mercato dei Presidi Slow Food capeggiato dal Sedano nero di Trevi e da altri Presidi umbri e di molte regioni ospiti; trekking tra gli olivi che solcheranno una parte del sentiero degli ulivi, un servizio navetta gratuito che porterà i visitatori nei Frantoi aperti in lavorazione. In programma poi un 'Brunch e musica', un pranzo in un luogo speciale, incastonato nel paesaggio olivato.

Gli ospiti di Festivol, nei tre giorni, potranno poi visitare la IV edizione della Mostra nazionale di Bonsai che sarà ospitata presso il Complesso museale di San Francesco, con l’esposizione di oltre 120 esemplari di bonsai provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia e oltre 10 esemplari di Suiseki, delle vere e proprie sculture fatte secondo l’antica arte giapponese di disporre pietre di aspetto particolare, trovate in natura, in una maniera che sia gradevole e in grado di favorire la meditazione. In occasione della Mostra si terrà poi il XXII Congresso Ibs del Collegio nazionale istruttori del Bonsai e del Suiseki. Gli istruttori presenti al Congresso terranno diversi workshop e ospite di punta sarà l’istruttrice Valentin Brose, giovane promessa già allieva del grande Kunio Kobayashi. In occasione di Festivol, verrà organizzato un momento celebrativo del venticinquesimo anniversario della costituzione dell’Associazione nazionale Città dell’Olio che ha avuto con Trevi la prima presidenza.