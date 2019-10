Olio: al via sabato 'Frantoi aperti in Umbria'

Perugia, 24 ott. (Labitalia) - Al via, sabato 26 ottobre, la XXII edizione di Frantoi Aperti, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Strada dell’Olio evo di Oliva Dop Umbria che si terminerà l’8 dicembre. Tanti i comuni e i frantoi che hanno aderito all’iniziativa che, proprio nel periodo della frangitura delle olive, mette al centro dei riflettori l’Umbria rurale, i borghi ad alta vocazione olivicola e le città d’arte, i produttori di olio e l’olio extravergine di oliva Dop Umbria. Alla presentazione, ieri sera, presso l’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo di Foligno, è intervenuta anche Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ad intervenire poi per portare i saluti delle istituzioni Lorenzo Schiarea, presidente del Consiglio comunale di Foligno, e Fernanda Cecchini, assessore all'Agricoltura della Regione Umbria.

A raccontare questa edizione di Frantoi Aperti è stato Paolo Morbidoni, presidente dell'Associazione Strada dell'Olio evo Dop Umbria: “Presentiamo quest’anno la XXII edizione di Frantoi Aperti, una delle più belle mai realizzate in questi anni, valorizzata oggi dalla presenza del ministro, per la prima volta nella storia dell’evento. Un’edizione extra large di Frantoi Aperti. Una grande taglia non solo per quanto riguarda la durata (sette week), ma anche per i contenuti, che andranno a comporre, per più di un mese, una vera e propria kermesse della qualità: del cibo, dei territori e delle aziende che si snoderà per tutta l’Umbria, dal Trasimeno alla Provincia di Terni".

"Due anni fa, in occasione della XX edizione - ha ricordato - avevamo promesso di lavorare per innovare il format e rendere la manifestazione sempre più una chiave di lettura originale di un territorio e non solo di conoscenza e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva. Con l’edizione di quest’anno possiamo dire di aver completato la metamorfosi. Frantoi Aperti è oggi un evento rivolto a un pubblico più giovane, più informato, più consapevole. È una vetrina permanente per quelle aziende che negli ultimi anni hanno fatto scelte radicali di innovazione e hanno spinto in maniera importante sull’accoglienza".

Ad aprire Frantoi Aperti saranno protagonisti, sabato 26 e domenica 27 ottobre: Assisi con 'Unto nei Castelli del territorio' (dal 27 ottobre al 24 novembre), Bevagna che proporrà 'O-Live' (26 e 27 ottobre); Panicale e Castiglione del Lago che organizzeranno 'Pan'olio' (26 e 27 ottobre). Sparsi per tutta la regione, poi, i borghi su cui si accenderanno i riflettori nei successivi sei fine settimana di Frantoi Aperti. Nell’Umbria centrale oltre Bevagna, Gualdo Cattaneo, il 'borgo dei castelli', che prenderà parte a Frantoi Aperti con 'Sapere di Pane, Sapore di Olio' (2 e 3 novembre); Castel Ritaldi, 'il paese delle fiabe', dove è in programma 'Frantotipico' (9 e 10 novembre), Giano dell’Umbria, che sarà protagonista con la 'La Mangiaunta' (1, 2, 3 novembre) e 'Le Vie dell’Olio - Festa della Frasca (23 e 24 novembre).

Nell’Umbria della Fascia Olivata saranno protagonisti oltre Assisi, Campello sul Clitunno, che ha in calendario la 'Festa dei Frantoi' (1, 2 e 3 novembre), Trevi, la 'capitale dell’olio', con 'Festivol' (1, 2, 3 novembre) e Spello, dove si terrà 'L'Oro di Spello - 58a Festa dell'olivo e Festa della bruschetta' (15, 16, 17 novembre). Nell’Umbria del Lago i borghi coinvolti, oltre Panicale e Castiglione del lago, saranno Magione, con 'Olivagando' (10 novembre e 16 e 17 novembre), Passignano sul Trasimeno dove è in programma 'Oliamo' (9 e 10 novembre), Tuoro sul Trasimeno che sarà protagonista con la 'Festa dell’olio' (9 e 10 novembre). Nell’Umbria meridionale Frantoi Aperti toccherà infine due comuni: Arrone dove è in programma 'Amor d’olio' (9 e 10 novembre) e Avigliano Umbro che sarà centro capofila del progetto 'Maratona dell’Olio' (6,7,8 dicembre) e dove si terrà quindi la 'Benfinita di Frantoi Aperti'.

L’edizione di quest’anno, che vedrà protagonisti come sempre i frantoi, collegati ai borghi aderenti da un servizio gratuito di navette, è stata pensata per soddisfare le esigenze di un’ampia platea di persone, con gusti e aspettative diverse: per i più piccoli sono previste diverse iniziative sia nei frantoi che nei borghi, tra cui, in occasione di Festivol a Trevi, la prima edizione di 'Festivol Junior', un mini festival interamente dedicato ai bambini, con un ricco programma di attività volte al divertimento, ma anche alla conoscenza della tradizione olearia e della coltura dell’olivo, con appuntamenti come la merenda con 'Pane e Olio', le passeggiate in centro storico con l’'Asino Bus', laboratori, letture, spettacoli; e a Bevagna 'O-Live junior chef' in programma domenica 27 ottobre, un Laboratorio a famiglie e bambini per la realizzazione di 'ciambelline all’olio d’oliva'.

Per i gourmet appassionati di natura e cultura, ogni sabato e domenica di Frantoi Aperti sarà possibile partecipare al Brunch Tour, Brunch con musica in luoghi speciali dell’Umbria. l brunch saranno un’occasione per degustare i prodotti del territorio in abbinamento all’olio extravergine di oliva appena franto e per scoprire luoghi unici dell’Umbria minore, grazie alle visite guidate proposte a termine del pranzo a cura delle guide turistiche dell’Associazione 'Le Vie dell’Arte'.

I luoghi interessati dai brunch saranno raggiungibili anche a piedi attraverso un’escursione ad anello tra gli ulivi guidata e a partecipazione gratuita. Ogni sabato e domenica, poi, saranno organizzate degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva curate da esperti assaggiatori, grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Promocamera della Camera di commerio di Perugia. Per i giovani l’intrattenimento sarà assicurato dalla serata 'Oiler room - Dj set in Frantoio', in programma il 22 novembre presso il nuovo Frantoio Centumbrie di Magione, un Dinner party organizzato in collaborazione con Balearico.

Per i camminatori e gli amanti delle passeggiate in mezzo alla natura sono in programma ogni fine settimana trekking tra gli olivi e itinerari con merende e pranzi nei tanti frantoi aderenti, luoghi di incontro e di socializzazione dove si potrà degustare l’olio appena franto. Per gli appassionati di arte ci sarà la quinta edizione di '#chiaveumbra 2019_ Ingannevole come il vento. Arte paesaggio immagine', progetto di mostra d’arte contemporanea diffusa in ambienti poco noti e accessibili dell’Umbria 'minore', che saranno in via eccezionale aperti ai visitatori e dove in questa edizione le opere daranno voce a una riflessione degli artisti sul confine sempre dubbio tra ciò che è artificiale e ciò che è naturale, ciò che è ritenuto indubitabile e in realtà nasconde solo una lettura stereotipata della realtà.