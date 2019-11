Openjobmetis, 4.500 offerte di lavoro per Natale

Roma, 14 nov. (Labitalia) - Openjobmetis ha avviato la ricerca e selezione di personale per 4.500 offerte di impiego in tutta Italia generate dall’indotto delle festività natalizie. Ai candidati selezionati dai professionisti delle 130 filiali distribuite in quasi tutte le regioni, verranno proposti contratti a tempo determinato in somministrazione. Il personale è quindi assunto direttamente da Openjobmetis, che garantisce una gestione integrata del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda, dalla formazione agli aspetti burocratico-amministrativi.

La maggior parte delle offerte per il periodo natalizio coinvolge il settore della grande distribuzione organizzata e il commercio al dettaglio. Si tratta di cassieri, capireparto, banconisti per tutti i reparti del fresco, magazzinieri, addetti alla vendita, all’inventario e alla sicurezza.

Accanto a queste consuete figure, quest’anno si va ulteriormente rafforzando una tendenza già emersa l’anno scorso, cioè la logistica legata alla consegna degli ordini effettuati online. Le società che curano le spedizioni delle piattaforme e-commerce sono infatti alla ricerca di magazzinieri e autisti.

Le città d’arte si confermano di anno in anno capaci di attrarre sempre più turismo, dall’estero e non solo. Per questo motivo, è importante per chi fa business in questo settore, potenziare la propria rete di accoglienza.

Attraverso la nuovissima agenzia per il lavoro Family care srl, fondata da Openjobmetis cresce l’interesse per l’assistenza familiare domiciliare assicurata dai badanti, in un periodo in cui le famiglie approfittano della pausa festiva per viaggiare, e gli assistenti stessi desiderano fare ritorno a casa per Natale. La loro momentanea assenza offre dunque opportunità lavorative a chi è disponibile a sostituirli.

Di seguito, il dettaglio dei profili ricercati in ciascun settore di riferimento: logistica, 350 offerte di impiego per magazzinieri e autisti; grande distribuzione, 1100 offerte di impiego per cassieri, capireparto, banconisti per reparti fresco (ortofrutta, pescheria, macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria), addetti alla sicurezza.

E ancora: produzione dolciaria, 400 offerte di impiego addetti al confezionamento, addetti alla produzione, pasticceri, decoratori, addetti alla selezione e alla lavorazione delle materie prime; family care, 100 offerte di impiego per assistenti familiari, comunemente chiamati badanti; turismo, 800 offerte di impiego per guide turistiche, addetti al ricevimento, facchini, autisti, maschere per cinema multisala; retail, 950 offerte di impiego per magazzinieri, cassieri e addetti alla vendita e all'inventario: hotellerie e ristorazione, 800 offerte di impiego per cuochi, aiuto cuochi, camerieri, lavapiatti, addetti alla sala, addetti alla gestione dei fornitori, personale di servizio.

"Le aziende - spiega Laura Piccolo, responsabile grandi clienti Openjobmetis - confermano, scegliendoci, l’opportunità di rivolgersi a un’agenzia per il lavoro, come la nostra, di grande esperienza, per ricercare, selezionare e gestire il dialogo contrattuale con i profili più adeguati per le opportunità di lavoro generate dall’indotto delle festività natalizie".

"Ai candidati - sottolinea - l’opportunità di intercettare lavori regolarmente contrattualizzati che arricchiscono il curriculum e le competenze e che spesso rappresentano la premessa per un inserimento a tempo indeterminato nell’azienda".