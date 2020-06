Pa: Innovaway, punta su digitalizzazione e acquisisce ramo azienda Archidata

Milano, 19 giu. (Labitalia) - Reingegnerizzare e standardizzare i procedimenti amministrativi. Con questo obiettivo il Gruppo Innovaway ha acquisito il ramo d’azienda Pa di Archidata, realtà storica della consulenza italiana che da anni vanta una consolidata esperienza nell'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni per garantire efficienza e qualità nella gestione dei Fondi strutturali. L'acquisizione segue quella, avvenuta nel pieno dell'emergenza Covid, del ramo d’azienda banking & insurance di Olisistem Start, Business Unit con più di 300 dipendenti e un fatturato superiore a 15 milioni di euro, fornitrice di servizi IT di supporto infrastrutturale e servizi di gestione clienti a valore aggiunto.

Grazie a queste operazioni, Innovaway, che oggi ha sedi a Milano, Torino, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Cosenza e in Albania a Tirana punta a realizzare un fatturato aggregato di circa 50 milioni di euro nel 2020, proseguendo un percorso di ampliamento della propria offerta con l’aggiunta di servizi dedicati a banche e assicurazioni, e crescendo anche attraverso lo sviluppo di linee esterne. Nel mercato della Pubblica amministrazione, il Gruppo Innovaway annovera tra i suoi principali clienti la Provincia Autonoma di Bolzano e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per la Provincia Autonoma di Bolzano, Innovaway dal 2015 svolge un servizio in italiano e tedesco di help desk rivolto ai dipendenti, con volumi gestiti di più di 10 mila contatti al mese.

Per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Innovaway dal 2018 svolge un servizio di supporto delle postazioni di lavoro distribuite sul territorio nazionale presso i comuni italiani per l’emissione di carta di identità elettronica (cie). “Con queste acquisizioni - dichiara il ceo di Innovaway Antonio Giacomini- consolidiamo il nostro posizionamento di gruppo leader nel settore dei servizi ict. L'acquisizione è focalizzata su un ramo di azienda particolarmente innovativo, ossia quello, nello specifico, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di reingegnerizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi".