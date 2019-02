Pa: Unsa, 17 aprile udienza Consulta su ricorso per ritardo pagamento Tfr

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Finalmente l’ora del giudizio è arrivata. È di oggi la notizia che la Corte Costituzionale ha fissato per il 17 aprile alle ore 9.30 l’udienza per il ricorso Unsa sull’indebito ritardo del pagamento del Tfr per i dipendenti pubblici". E' quanto dichiara Massimo Battaglia, segretario generale della Federazione Confsal-Unsa.

"Finalmente, dopo un lungo e ostinato iter giudiziario, l’Unsa potrà esporre -conclude Battaglia- davanti alla Corte Costituzionale le ragioni di milioni di lavoratori, che dopo aver versato per decenni onestamente i propri contributi, mese dopo mese, sono costretti ad attendere il proprio TFR fino a 51 mesi, tra dilazioni e rateizzazioni".

"Dopo che l'Unsa -conclude Battaglia- è riuscita a sbloccare la contrattazione nel pubblico impiego con la sentenza n. 178 del 2015 della Corte, ora conta di raggiungere un nuovo storico e fondamentale risultato per consentire ai lavoratori pubblici di vedersi riconoscere il Tfr che si sono meritati nella loro carriera, immediatamente all’atto del pensionamento".