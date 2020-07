Pagamenti: PrestitiOnline, al via partnership con Prestitalia su cessioni del quinto

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Su PrestitiOnline.it e nella sezione prestiti di Segugio.it, i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline, approda Prestitalia, società finanziaria del gruppo Ubi Banca specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento. “La partnership con Prestitalia - dichiara Alessio Santarelli, direttore generale della divisione core broking del Gruppo MutuiOnline e amministratore delegato di PrestitiOnline.it - è motivo di grande soddisfazione per PrestitiOnline perché si tratta di un istituto di prestigio che si aggiunge alle già numerose banche e finanziarie da noi confrontate".

"Si arricchisce infatti - sottolinea - con Prestitalia il numero dei partner della nostra piattaforma, ad oggi 13, a conferma dell’attualità e della convenienza della comparazione online e del crescente interesse per un prodotto di credito garantito come la cessione del quinto, protagonista di una forte evoluzione sia in termini di trasparenza che di semplificazione e con tassi sempre più concorrenziali nel panorama del credito al consumo”.

“Siamo soddisfatti - afferma Luca Carrara, direttore commerciale di Prestitalia - di aver concluso questo importante accordo con PrestitiOnline. Il numero di clienti che cercheranno l’offerta più adeguata su portali con un brand riconosciuto e affidabile crescerà in modo significativo e gran parte di questi preferirà concludere il contratto incontrando di persona un consulente. Grazie al supporto della nostra rete di agenti siamo pronti a coniugare al meglio la consulenza del canale fisico con la velocità e la semplicità di quello digitale”.