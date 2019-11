Parisi (Anpal): "Rdc sta funzionando, soprattutto per fasce deboli"

Lucca, 8 nov. (Labitalia) - “Il reddito di cittadinanza sta funzionando”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia, il presidente dell’Anpal, Domenico Parisi, a margine del Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’, in corso a Lucca a teatro Giglio.

“Si aspettava - fa notare - che la prima fase fosse completata nei prossimi tre anni, invece siamo riusciti a farla in sei-sette mesi. Uno dei risultati che abbiamo ottenuto è quello di riattivare molte persone che erano ai margini del mercato del lavoro. Quindi il primo passo della riattivazione è avvenuta”.

“Ora - assicura Parisi - cominceremo la seconda fase ovvero di formarle per renderle più occupabili, secondo le esigenze del mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza, dunque, sta funzionando, soprattutto per le fasce deboli dimenticate per molti anni ai margini della società”.

“Penso che la missione dell’Anpal sia quella di ritrovare i modi e le strategie per migliorare il contatto delle persone con il mercato del lavoro”, dice poi.

“Invece di essere - sottolinea - un contatto discontinuo, dobbiamo creare questi processi e tecnologie che ci consentono un contatto continuo vista la flessibilità del mercato del lavoro che abbiamo oggi”.