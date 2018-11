Pensioni: Durigon, quota 100 si farà, è norma condivisa

Roma, 22 nov. (Labitalia) - "Quota 100 sulle pensioni si farà. La norma c’è, sarà resa nota a breve, è ragionata e condivisa tra i due partiti" e rappresenta "un incentivo forte al cambiamento" poiché riequilibra il mercato del lavoro offrendo a 350mila persone "la possibilità di scegliere di andare in pensione prima". E' quanto ha assicurato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervistato a 'Punti di vista', il programma di approfondimento politico realizzato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro.

A rappresentare la categoria dei professionisti, Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi, per il quale qualsiasi intervento sulle pensioni "deve essere accoppiato a una visione generale del Paese", che guardi al futuro, alla crescita e agli investimenti.

E secondo Chiara Gribaudo, deputata del Partito Democratico, che ha partecipato al confronto con Durigon, la misura sulle pensioni "non produrrà nuovi posti di lavoro e non consentirà realmente una riforma del sistema pensionistico così com’era stata annunciata, finendo per gravare sulle tasche dei cittadini".