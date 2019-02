Ponte Morandi: De Luca (Consulenti lavoro), '359 mln euro danni indiretti a imprese'

Genova, 27 feb. (Labitalia) - "Non ci sono stati solo i 422 milioni di euro di danni diretti segnalati dalle imprese per il crollo del Ponte Morandi, ma ci sono anche quelli indiretti. C'è tutto un 'mondo' dei pendolari che hanno avuto problemi negli spostamenti, delle aziende che hanno avuto difficoltà nei trasporti o nella riduzione del fatturato. Danni che abbiamo stimato con il nostro Osservatorio statistico per 359 milioni di euro". Lo ha detto, a margine di 'Verso il Festival del lavoro' a Genova, il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca.