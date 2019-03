Premi: Le Fonti awards, Imc holding sul podio

Milano, 8 mar. (Labitalia) - Imc holding sul podio di Le Fonti awards, premio internazionale creato dalla televisione in live streaming Le Fonti e riconosciuto come una delle massime onorificenze destinate a chi ha saputo apportare novità significative in ambito leadership e innovazione. L’azienda romana, che è anche ideatrice e proprietaria del marchio Fotovoltaico Semplice, aveva già vinto la competizione nel 2017 con il premio di 'Eccellenza dell’anno nelle energie rinnovabili'. E' riuscita a trionfare anche quest’anno aggiudicandosi il primo premio grazie al valore degli impianti fotovoltaici innovativi che ha progettato, dopo anni di accurate sperimentazioni scientifiche, per fornire un prodotto sempre più funzionale e affidabile alla propria clientela.

"Il brand - si legge in una nota - si è distinto per la crescita continua e rappresenta oggi una delle eccellenze più innovative del made in Italy applicato all’innovazione tecnologica, tanto che la sua reputazione ha da tempo scavalcato i confini nazionali; i suoi pannelli fotovoltaici sono ormai richiestissimi in Europa e in tutto il mondo, e il crescente volume di affari ha consentito all’impresa di aprirsi alla ricerca di 130 nuove assunzioni, rivolte interamente ai consulenti energetici".

"Un onore - ha commentato Daniele Iudicone, imprenditore e amministratore delegato a capo di Imc holding e Imc fotovoltaico semplice - ricevere attestati di questa importanza internazionale. Non abbiamo mai smesso di scommettere con continuità strategica sull’innovazione e sulla personalizzazione dei nostri prodotti, e i riscontri che continuiamo ad ottenere sul mercato nonché dai nostri clienti sono davvero eccezionali. Il primo premio è il riconoscimento di un lavoro molto importante, fatto di continue ricerche, innovazioni e anche educazione dei clienti sulla green economy, una forma di sviluppo etico e di salvaguardia dell’ambiente nel quale crediamo e puntiamo con fermezza".