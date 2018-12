Premi: Minerva Donna d’eccellenza 2018, la consegna domani a Roma

Roma, 12 dic. (Labitalia) - La celebrazione del 'Premio Minerva Donna d’eccellenza 2018' si svolgerà a Roma domani, giovedì 13 dicembre, nella sede della Luiss Business School, in Villa Blanc, dalle ore 18,30 alle 20,30, con un cocktail che chiuderà l’evento. Il Premio, giunto alla sua terza edizione, si caratterizza per una platea istituzionale e di pubblico in sala degna delle grandi occasioni ma le vere protagoniste saranno ancora una volta le donne, che con il proprio lavoro e la propria determinazione si sono distinte nei rispettivi ambiti di attività.

Alla luce del percorso professionale delle candidate di quest’anno, come riconoscimento per l’impegno e la passione profusi nel conciliare vita familiare e professionale e per essersi distinte nel mondo dell’industria valorizzando la cultura, il sapere, l’etica e le competenze a 360 gradi, la giuria, composta da top manager, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle parti sociali, ha deciso di assegnare all’unanimità il Premio a: Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction, Francesca Di Carlo, direttore People and Organization Gruppo Enel, Marcella Panucci, direttore generale Confindustria, ed Elisabetta Romano chief technology officer Tim.

Parteciperanno, tra gli altri, Nicola Claudio, direttore Governance Rai, Patrizia Grieco, presidente di Enel, Cesare Avenia, presidente Ericsson T. spa. Moderati da Paola Mascioli, giornalista TG LA7, interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma, Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss Guido Carli, Paolo Boccardelli, direttore Business School Luiss Guido Carli, Ornella Chinotti, managing director Shl, Giuseppina De Cicco, coordinatrice gruppo Federmanager Minerva Roma.