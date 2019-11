Premi: startup EcoSteer vince Axa/Angels for Women

Roma, 22 nov. (Labitalia) - Continua il percorso a supporto dell’empowerment delle donne nell’ambito di Angels for Women, primo network italiano di business angels per supportare l’imprenditorialità al femminile, fondato dal Gruppo assicurativo Axa Italia e Impact Hub Milano, incubatore di eccellenza di startup di innovazione sociale. In occasione della nona edizione del Premio Gaetano Marzotto, la startup competition di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiana, il Gruppo assicurativo Axa Italia ha assegnato il premio speciale Axa/Angels for Women per la migliore startup al femminile a EcoSteer, guidata da Elena Pasquali, che avrà la possibilità di essere accompagnata in un percorso di incubazione di eccellenza del valore di 50.000 euro presso Impact Hub Milano.

EcoSteer è la startup che ha realizzato una Data Ownership Platform, basata su Smart Contracts nella blockchain, che monetizza i flussi di dati provenienti da oggetti connessi e ne regola l’accesso da parte di applicazioni e stakeholder, implementando a livello tecnologico il consenso al trattamento dei dati e la sua revoca, in conformità con la normativa attualmente vigente in ambito privacy.

“Per Axa - ha dichiarato Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo Axa Italia - l’empowerment femminile passa da azioni concrete. Per questo abbiamo lanciato Angels4Women con Impact Hub Milano, una rete di business angels a supporto delle donne imprenditrici. Premiando EcoSteer diamo un segnale forte del cambio culturale di cui siamo promotori, con l’auspicio che sempre più imprenditrici trovino supporto anche nell’innovazione tecnologica, dove le start up femminili sono ferme al 13,5% del totale”.

Sempre sul fronte del sostegno all’empowerment femminile, è appena partita inoltre l’Open Call for Startup 2020, con cui si sono riaperte le candidature per le startup che vogliono presentare il proprio progetto e la loro richiesta di finanziamento alle riunioni 2020 di Angels for Women. La call, dedicata a startup con una governance femminile o un business rivolto all’empowerment femminile, ha come prima scadenza il 7 gennaio 2020 e offre un investimento da 100.000 a 500.000 euro e supporto professionale, in base alle specifiche esigenze della startup.

“Contribuire all’assegnazione di questo premio - ha sottolineato Lorenza Morandini, Managing Director Angels for Women - rappresenta uno dei momenti chiave nello sviluppo di Angels4Women e del rinnovato impegno al sostegno dell’empowerment delle donne, che portiamo avanti assieme al Gruppo Axa Italia. Premiare EcoSteer è un ulteriore passo avanti verso il nostro obiettivo di ridurre il gender gap nel mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria. In tal senso, ricordiamo la riapertura della Call per startup guidate da donne che vogliono presentare il proprio progetto e finanziamento alle riunioni 2020 di Angels for Women".

Con 171.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 61 Paesi, il Gruppo Axa è tra i leader mondiali nel settore della protezione. La missione di Axa è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle persone e della società. In Italia oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad Axa, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie, della compagnia Quixa Assicurazioni e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.