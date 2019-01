Premi: 'Novarese dell’anno' a Carlo Robiglio

Novara, 16 gen. (Labitalia) - L'amministrazione comunale di Novara ha assegnato per la seconda volta il premio 'Novarese dell’anno' all'imprenditore Carlo Robiglio. Il premio viene assegnato dall'amministrazione comunale a un numero di cittadini, non superiore a tre, che abbiano particolarmente illustrato, con le loro opere, capacità, carisma e competenze la città di Novara. Solo Oscar Luigi Scalfaro ha avuto l'onore di ricevere due volte l’onorificenza, nel 1993 quando era Presidente della Repubblica. Il conferimento è stato annunciato oggi in una conferenza stampa al Comune di Novara.

Carlo Robiglio è un imprenditore di prima generazione, fondatore, presidente e ceo della holding di partecipazioni Ebano spa; presidente di Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria ed è vicepresidente de Il Sole 24 Ore spa. Il gruppo Ebano è leader italiano nel segmento dei corsi professionali, su alcune aree specifiche, erogati attraverso fad (formazione a distanza) e innovative piattaforme di social-learning e impiega una forza lavoro di oltre duecento persone.

"I novaresi dell’anno 2019 - sottolinea il sindaco Alessandro Canelli - rappresentano i diversi volti dell’imprenditoria locale: quella tradizionale dell’azienda di dimensioni medie, fortemente radicata nel proprio territorio e in costante dialogo e sostegno delle iniziative sociali e culturali della città rappresentata da Francesco Martelli. Quella delle potenzialità che l’Università del Piemonte orientale è in grado di sviluppare tra i propri studenti, laureandoli, inserendoli nel proprio corpo docenti e fornendo gli strumenti per creare attività di sviluppo di ricerca autonome incarnata dalla professoressa Tracey Pirali".

"Infine, Carlo Robiglio, il volto dell'impresa del territorio diversificata nelle proprie attività all’interno di uno specifico settore e legata alle attività nazionali di rappresentatività non solo della propria categoria, ma dell’intero territorio", aggiunge.

"La scelta - continua Alessandro Canelli - è caduta su tre persone che nei loro rispettivi campi professionali sono l’esempio di come la nostra città voglia crescere e svilupparsi dal punto di vista socio-economico".

"La nostra amministrazione - avverte - sta creando le condizioni per attrarre investimenti, lavoro e sviluppo economico locale. Premiare questi tre protagonisti dell’imprenditoria e della ricerca è coerente con la vocazione e le prospettive di crescita che la nostra città vuole avere".