Premiati vincitori rassegna audiovisiva 'Doc Wine Travel Food'

Roma, 22 gen. (Labitalia) - Fondazione Gambero Rosso e Artribune hanno presentato le opere vincitrici della terza edizione della rassegna audiovisiva 'Doc Wine Travel Food', insieme con i promotori Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Medicinema Italia Onlus, Fondazione Cinema per Roma, Sky, Vision Distribution e Alitalia. Le opere vincitrici sono state protagoniste di una degustazione 'cinegustologica', condotta dal giornalista ed esperto Marco Lombardi: ogni pellicola è stata raccontata attraverso un piatto dello chef Igles Corelli, coordinatore del comitato scientifico della Gambero Rosso Academy, come se avesse un sapore e delle consistenze.

Le pellicole vincitrici, selezionate da una giuria composta da esperti del mondo enogastronomico, del mondo della salute, del cinema e della tv e rappresentanti delle organizzazioni promotrici, sono state: per la categoria Miglior Cortometraggio 'Buffet' di Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi; per la categoria Miglior Documentario 'Cesare Cucchi, storia di una pasticceria milanese' di Alessandro Villata; per la categoria Miglior Lungometraggio 'Petit Paysan' di Hubert Charuel; per la categoria Miglior Serie Tv 'La nonna e lo chef' di Aureliano Procacci e Luigi Urbani; per la categoria Miglior Soggetto 'Bambole e Polenta' di Pier Marini Gean Nicola e Gagliardi David. I vincitori riceveranno, inoltre, un biglietto omaggio Alitalia e un premio da parte di Alce Nero.

Quest’anno, la rassegna audiovisiva 'Doc Wine Travel Food' è rientrata in un progetto più ampio per la promozione e la valorizzazione degli effetti benefici del food & wine, inseriti in un contesto culturale in cui il cinema ha tracciato i confini. Il progetto 'Doc Wine Travel Food' è stato valutato idoneo per l’ottenimento del marchio dell’Anno europeo 2018 e per l’inserimento nei percorsi culturali d’Europa sul sito del Mibact.

Oltre al concorso cinematografico, molteplici attività hanno animato il progetto: il corso di alta formazione 'La nutrizione nella ristorazione di eccellenza' in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e l’Università Cattolica del Sacro Cuore; proiezioni all’interno della sala cinematografica realizzata da MediCinema Italia Onlus sita al Policlinico Universitario A.Gemelli di Roma e un ciclo di cene cinegustologiche, alla presenza di registi e chef pluripremiati.

L’intero progetto è stato realizzato anche grazie al prezioso contributo del main sponsor Alce Nero che da 40 anni rappresenta agricoltori, apicoltori e trasformatori biologici, impegnati nel produrre cibi frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità.

Soddisfazione da parte del presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, che dichiara: “Gambero Rosso, forte dell’ultraventennale produzione audiovisiva in ambito food & wine sul canale Sky 412, è da sempre attento alle produzioni audiovisive a tema enogastronomico, che esaltino i territori italiani e le sue meravigliose produzioni agroalimentari. Questa terza edizione della rassegna 'Doc Wine Travel Food' ci ha visto al fianco a partner di eccezione, che ringrazio per aver creduto in questo nostro progetto: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Medicinema Italia Onlus, Fondazione Cinema per Roma, Sky, Vision Distribution e Alitalia. Ma non ci fermeremo certo qui: abbiamo già in serbo la nuova edizione del progetto, che verrà lanciata nei prossimi mesi".