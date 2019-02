Previdenza: Durigon, 'rivedere regolamento investimenti Casse'

Genova, 26 feb. (Labitalia) - "Con l'Adepp c'è un dialogo costante, c'è massima collaborazione ma bisogna rivedere il regolamento sugli investimenti" delle Casse previdenziali privatizzate. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo a 'Verso il Festival del Lavoro' in corso a Genova. Per Durigon, "è necessario rendere più agevoli gli investimenti delle Casse nell'economia reale, e su questo ho subito aperto un tavolo e da questo punto di vista ho trovato l'Adepp sempre ben predisposta".

"Ho promesso alle Casse -ha continuato Durigon - che, nel momento della fine dell'iter del decretone, ci sarà un tavolo per trovare delle soluzioni, nel rispetto dell'autonomia delle casse".

E il governo, con la disponibilità delle Casse agli investimenti nell'economia reale, è pronto a rivedere la tassazione sugli investimenti. "Nel momento in cui si definisce un percorso -ha detto Durigon- sull'intervento in economia reale, lo Stato non può che dare un'agevolazione alle casse perché investimento sia più concreto".