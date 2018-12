Previdenza: Enpab, utile di esercizio di oltre 6 mln

Roma, 30 nov. (Labitalia) - Con un utile d’esercizio di 6.104.052 di euro la Cassa di previdenza e assistenza dei biologi (Enpab) propone per il bilancio di previsione 2019 di destinare l’avanzo dell’esercizio a Fondo Riserva (3.377.458 euro) e a Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà (euro 2.726.594).

I contributi previdenziali (soggettivi, integrativi e indennità di maternità) stimati per l’anno 2019 sono per un ammontare di euro 47.082.365 di cui 41.930.050 dal contributo soggettivo , 5.152.315 dal contributo integrativo , 7.456.305 dall’integrativo (2%) del volume d’affari degli iscritti destinato alla copertura degli oneri di gestione dell’Ente e ad assicurare gli interventi di natura.

Tra i costi in previsione il Bilancio prevede 6.041.546 euro di pensioni per gli iscritti, 2.412.000 euro per indennità di maternità. Due milioni di euro sono previsti per interventi di assistenza (1.300.000) e di work-fare (700.000). L’accantonamento al 'fondo di previdenza' previsto è di 47.082.365 euro. L’importo è stato determinato considerando un numero di iscritti nell’anno 2019 pari a 15.416. Per l’anno 2019 il costo della rivalutazione è stato attestato a 6.535.938 euro.