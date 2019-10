Previdenza: Previndai, incontro su nuova strategia di investimento

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Mercoledì 30 ottobre, nella sala Pininfarina di viale dell’Astronomia, Previndai, fondo pensione dei dirigenti industriali istituito tra Confindustria e Federmanager, presenterà la nuova strategia d’investimento in economia reale, con un evento sul tema 'Fondati sull’economia reale. La nuova strategia d’investimento di Previndai'. E' stato invitato a partecipare il sottosegretario all’Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta. Nel corso del convegno, Previndai racconterà perché e come intende destinare una quota delle risorse dei comparti finanziari a fondi di private equity, direct lending e infrastrutture attraverso investimenti diretti in fondi di investimento alternativi, con una predilezione verso il mercato italiano.

I lavori inizieranno alle ore 15 con gli interventi di Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, e Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager; Giuseppe Noviello, presidente Previndai, terrà quindi una relazione sull'operazione di investimento in economia reale del fondo. Interverranno Bruno Rovelli, chief investment strategist BlackRock Italia, e, a seguire, i rappresentanti dei 6 fondi di investimento selezionati: Marco Baratti, partner e membro del cda Star Capital; Fabio Canè, managing director Neuberger Berman; Fabio D’Alonzo, managing director Llp Equitix; Karen Dolenec, Partner Ancala partners; Filippo Gaggini, managing partner Progressio Sgr; Adam Wheeler Global co-head of private finance Barings.

Alle ore 16,30 si svolgerà il panel di discussione, moderato da Anna Marino di Radio24, sul tema 'Investire nell’economia reale: una prospettiva a lungo termine' con Mauro Marè, presidente Mefop; Mauro Moretti, vicepresidente Previndai; Antonio Tedesco, head of group Alm & Saa, Group investment management solutions, Generali spa. Durante il convegno sarà consegnato a due giovani studenti il premio di laurea in memoria di Franco Di Giovambattista. I lavori si concluderanno alle ore 17,30, dopo le conclusioni del presidente Previndai.