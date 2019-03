Professione animatore, Club Esse lancia video-tutorial per formazione

Roma, 5 mar. (Labitalia) - Beh, cosa ci vuole? Basta essere simpatici, carini, giovani e il gioco è fatto. Probabilmente la maggior parte delle persone la pensa così quando si parla della figura dell’animatore turistico, come se non fosse un professionista ma un ragazzino che divertendosi fa le sue prime esperienze lavorative. Club Esse, invece, catena alberghiera che gestisce 16 strutture turistiche in bellissime località italiane, ha tutt’altra idea: fare l’animatore turistico richiede preparazione, studio ed esperienza, tant’è vero che il valore del prodotto Club Esse risiede soprattutto nel piacere dell’ospitalità e dell’accoglienza quotidianamente espressa dai professionisti dei diversi staff.

Per questo, si è deciso di investire in un’iniziativa che mancava: dieci video-tutorial chiari e coinvolgenti sul canale YouTube di Club Esse, uno ogni lunedì, che rappresentino sia un momento di formazione e di consigli pratici per chi già svolge o vuole intraprendere la professione di animatore turistico, sia uno strumento di divulgazione per spiegare il valore di un’attività da sempre fiore all’occhiello della catena alberghiera. Club Esse, infatti, crede e investe nelle sue persone attraverso iniziative formative e di team building che rendano il lavoro di chi opera nelle strutture sicuro, consapevole ed entusiasmante.

“Oggi gli avventori dei villaggi turistici hanno aspettative molto alte, i servizi di intrattenimento (mini club, sport, spettacolo) devono essere svolti con consapevolezza, puntualità, preparazione e, allo stesso tempo, con una buona dose di umanità ed empatia che consentano all’ospite di sentirsi tra amici", conferma Antonia Bucciero, Product Manager di Club Esse.

"Nulla può essere lasciato all’improvvisazione - avverte - e per questo investiamo nella ricerca di ragazzi motivati e preparati e nella loro formazione. Quest’anno abbiamo pensato di offrire il nostro know-how a un’utenza più vasta, non solo per attrarre nuovi potenziali animatori ma anche, e soprattutto, per rendere merito a questa professione spiegandone le caratteristiche a un pubblico eterogeneo e non necessariamente interessato a svolgerla”.

Per preparare questo 'viaggio itinerante' nell’intrattenimento turistico sono stati coinvolti vari reparti, dalle risorse umane, per capire meglio quali siano i meccanismi e i trend che guidano oggi la ricerca del lavoro, all’area comunicazione e social, per trovare la 'cifra' migliore e più efficace per parlare ai giovani. La scelta è caduta su YouTube, social network di cultura e intrattenimento ma anche motore d’innovazione e spinta nel mondo del video marketing.

I temi trattati sono i più vari, dall’evoluzione storica dell’animazione turistica a questioni più 'pratiche': come affrontare un colloquio di lavoro? Come imparare a parlare al microfono? Quali ruoli e mansioni bisogna coprire? Come organizzare il proprio team e programmare le attività? Quali sono gli errori da evitare? “Si è cercato di toccare quanti più punti possibile - spiega Rio Tommasino, capo villaggio di grande esperienza che ha prestato il proprio volto e la propria voce ai tutorial - per fornire una guida piacevole ma soprattutto informativa che facesse comprendere ai giovani i meccanismi di una professione utile a sviluppare competenze preziose e spendibili in qualsiasi settore, non solo nel turismo”.