Professioni: con Apoi al via la Settimana dell'organizzazione

Roma, 15 mar. (Labitalia) - Essere organizzati è indispensabile nel lavoro come nella vita privata e per dare una risposta alle numerose richieste che quotidianamente arrivano da ogni parte, per gestire il numero degli oggetti, il moltiplicarsi degli impegni, le scadenze arrivano i consigli di una task force di professional organizers italiani. Dal 21 al 27 marzo, torna la Settimana dell'organizzazione, la manifestazione promossa da Apoi, Associazione professional organizers Italia, durante la quale l'organizzazione sarà messa al centro e, grazie ad eventi offline e online, si potranno avere consigli e acquisire metodi per migliorare la propria organizzazione.

Per quanto riguarda gli eventi offline, gli associati Apoi, professional organizers italiani, organizzeranno eventi su tutto il territorio italiano, dal Piemonte alla Sicilia, in librerie, palestre, scuole e coworking e ancora circoli, showroom e associazioni dando soluzioni e risposte a chi voglia alleggerire le proprie giornate, migliorare l'organizzazione del proprio tempo, ottimizzare gli spazi o le proprie risorse, comprendere i benefici dello space clearing, dare una struttura organizzata alla propria famiglia e trovare una soluzione al proprio problema di organizzazione.

Sette giornate, quindi, in cui i professionisti dell'organizzazione italiani daranno spunti, consigli, metteranno a disposizione le proprie conoscenze per avvicinare il proprio pubblico alla buona organizzazione, indispensabile a migliorare le proprie giornate, renderle più fluide, scorrevoli, soddisfacenti e gratificanti. Sempre durante la stessa settimana, gli associati produrranno una serie di risorse gratuite video, vademecum, infografiche che potranno essere scaricate dal sito di Apoi o fruite attraverso i social dell'Associazione, e che seguiranno una programmazione tematica giornaliera: il primo giorno sarà dedicato alla casa, il secondo al lavoro, il terzo allo space clearing, il quarto a bambini e famiglia, il quinto all'ufficio, il sesto alla gestione del tempo e il settimo allo stile di vita. Partners della manifestazione saranno: Domopak Living, Organizzare Italia, StudioT, Studio Garattoni&Vaccariello.