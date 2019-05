Professioni: Consulenti lavoro, in 2018 assistite oltre 1,5 mln aziende

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Nel 2018 sono state 1.530.865 le aziende assistite in delega dai consulenti del lavoro, per un numero di rapporti di lavoro gestiti pari a 7.690.280. Gli studi dei professionisti hanno elaborato 71.150.000 buste paga, per un monte retribuzioni pari a circa 92 miliardi di euro. Sono stati versati circa 42 miliardi di contributi ed elaborati 65.640.000 modelli F24 e 18.370.000 modelli UniEmens. Le denunce salari sono state 1.823.000 e le dichiarazioni fiscali trasmesse 2.650.000.

Sono i numeri delle attività annuali della categoria comunicati oggi nel corso dell'assemblea dei consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro che si tiene oggi e domani a Roma.