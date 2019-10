Professioni: idoctors.it, 500.000 prenotazioni con più di 80.000 recensioni

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Oltre 9.000 medici, 420.000 pazienti, oltre 500.000 prenotazioni con più di 80.000 recensioni: questi i numeri del successo di iDoctors.it, il progetto tutto italiano nato 11 anni fa per agevolare medici e pazienti, nella scelta, selezione, prenotazione e gestione delle visite specialistiche, che si appresta ad annunciare importanti novità nel corso di una serata in programma mercoledì 30 ottobre all’Empire Palace Hotel di Roma. "iDoctors.it offre una qualificata rete medica online, unica nel suo genere, presente in tutto il territorio italiano: attraverso pochi passaggi, previa registrazione al portale, in maniera comoda e gratuita, chiunque può prenotare una visita medica, scegliendo lo specialista, nell’ora e nel giorno che più desidera", spiega una nota.

"Chiaro esempio di tecnologia al servizio dell’utente, il sito - prosegue - presenta tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo del web con un’interfaccia semplice, lineare e facilmente accessibile, in maniera da accompagnare tutte le fasi di ricerca e prenotazione della visita specialistica e permettere ai medici la relativa gestione delle agende e dei contatti".

"I servizi, cresciuti nel corso degli anni, permettono oggi l’accesso a 56 specializzazioni mediche professionali, con la possibilità anche - sottolinea - della prenotazione urgente per lo stesso giorno, una app dedicata, l’agenda per il medico sincronizzabile e la segreteria telefonica virtuale, il servizio di messaggistica medico-paziente utile anche allo scambio di referti e prescrizioni, nonché la gestione delle fatture elettroniche".

"Grazie alla dedizione dei due fondatori, Paola Conti e Pierluigi De Vittorio e dei loro collaboratori, iDoctors.it è in continuo sviluppo nella piena soddisfazione degli utenti che usufruiscono del servizio gratuitamente e dei medici specialistici che decidono spontaneamente di aderire per offrire un importante servizio al paziente", si legge ancora nella nota.

"iDoctors.it è il primo portale italiano nel suo genere che offre, in maniera gratuita e trasparente, un servizio di prenotazione online di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, nei giorni e negli orari scelti dall’utente, senza dover telefonare. L’incontro tra domanda e offerta è trasparente e veloce grazie alla rete di iDoctors.it: un elenco completo di medici divisi per specializzazione e città, completo di presentazione curriculare, è al servizio dell’utenza", conclude.