Professioni: lezioni web per consulenti revisori

Roma, 20 nov. (Labitalia) - Sono disponibili su cpo.consulentidellavoro.tv le prime due videolezioni del corso di aggiornamento professionale per i consulenti del lavoro iscritti al registro dei revisori legali, realizzato dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro e valido ai fini della formazione continua obbligatoria.

Il programma si articola in cinque videolezioni, della durata di quattro ore ciascuna, centrate su argomenti come la 'Gestione del rischio e controllo interno' e 'Principi di revisione nazionale e internazionali', che sono già disponibili sulla piattaforma informatica, e nelle prossime settimane 'Principi di revisione e contabili nazionali e internazionali', 'Analisi finanziaria' e 'Diritto tributario'.

In totale, si tratta di 20 ore di aggiornamento professionale per assolvere l' obbligo per il 2018, di cui dieci riguardano le materie definite caratterizzanti nel programma annuale del ministero dell'Economia e delle Finanze.