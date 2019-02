Professioni: Revisori nel mondo, oggi il debutto ufficiale

Roma, 8 feb. (Labitalia) - Debutto ufficiale, oggi, a Roma, della società 'Revisori nel mondo' presentata ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo professionale e di importanti organismi socio-economici. "E’ la prima volta, in Italia e in buona parte d’Europa, che una categoria professionale si pone a disposizione delle imprese italiane, che intendono impegnarsi nella internazionalizzazione, costituendo una vera e propria società di servizi e consulenze che, per statuto, ha questa esclusiva finalità", sottolinea una nota.

Per l’amministratore unico di Revisori nel mondo, Virgilio Baresi, che è anche presidente nazionale dell’Inrl (Istituto nazionale revisori legali), "è il primo passo concreto di una libera professione a favore di quella imprenditoria italiana che vuole presidiare i mercati esteri". "E in tale ottica i revisori legali, sono chiamati a garantire lo sviluppo non solo della propria attività professionale - avverte - ma particolarmente quella dei clienti assistiti, per poter raggiungere tutti i mercati del mondo; già sin d'ora 90 Stati sono con noi convenzionati".

Sono, infatti, "migliaia le piccole e medie imprese che aspirano ad espandersi all’estero - sottolinea - e i revisori legali possono svolgere un ruolo strategico nell’orientare, attraverso una consulenza professionale ben mirata, una ottimale gestione delle attività di internazionalizzazione".