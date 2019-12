Puglisi a Cida: "Lavorare insieme e investire in formazione continua"

Roma, 4 dic. (Labitalia) - "Abbiamo bisogno di lavorare insieme e abbiamo bisogno del vostro contributo". A dirlo Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rivolgendosi all’assemblea della Cida. "Questo - sostiene - significa aggiornare le competenze nel mondo del lavoro, altrimenti si rischia l'espulsione dal mercato. Serve un grande investimento in termini di formazione continua".

"Serve un sistema di welfare perché le persone di fronte al grande cambiamento si devono sentire protetti, penso ai giovani ad esempio", aggiunge.

"La politica ha il dovere non di 'ipernormare', ma anzi di essere al fianco di lavoratori, imprese, organizzazioni datoriali e sindacali in diversi ambiti, affinché ci sia un incontro per sostenere la crescita del Paese e il benessere dei lavoratori", dice.

"Serve un nuovo atto per il lavoro che sia davvero inclusivo e che non lasci i lavoratori soli di fronte al cambiamento. Bisogna abbattere i muri esistenti tra lavoro dipendente e lavoro autonomo", conclude.